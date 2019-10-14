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Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО

Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
У фондах Австрійського державного архіву вдалось натрапити на цікаву світлину із минулого Маневиччини.

Фото датується періодом Першої світової війни (1914-1918) і було зроблене невідомим військовим фотографом, - пише Район.Історія.

На світлині можна побачити волинян різного віку, усі вони родом із села Лісове, що знаходиться на Маневиччині.
Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО

На фото відсутня забудова села, адже світлина зроблена в лісі поблизу Маневич. Саме там селяни переховувались від війни. Можливо кадр був зроблений перед евакуацією на схід.
Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО

Масовий рух мільйонів біженців із західних губерній Російської імперії почався з літа 1915 року. Дуже багато волинян було в Курській губернії. Спочатку там планувалося розмістити 300 тисяч біженців з району Південно-Західного фронту, в основному з Волинської губернії, але потім їх стало набагато більше.

Люди на фото із села Лісове стурбовані та стомлені. На світлині можемо побачити коней, вози, а також майно, яке з собою взяли волиняни у далеку дорогу. Можливо хтось із читачів впізнає когось із рідних на цій світлині.
Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО


Джерело: http://www.bildarchivaustria.at/

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

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Теги: село, Лісове, ретрофото
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