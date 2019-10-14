Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО





Фото датується періодом Першої світової війни (1914-1918) і було зроблене невідомим військовим фотографом, - пише



На світлині можна побачити волинян різного віку, усі вони родом із села Лісове, що знаходиться на Маневиччині.



На фото відсутня забудова села, адже світлина зроблена в лісі поблизу Маневич. Саме там селяни переховувались від війни. Можливо кадр був зроблений перед евакуацією на схід.



Масовий рух мільйонів біженців із західних губерній Російської імперії почався з літа 1915 року. Дуже багато волинян було в Курській губернії. Спочатку там планувалося розмістити 300 тисяч біженців з району Південно-Західного фронту, в основному з Волинської губернії, але потім їх стало набагато більше.



Люди на фото із села Лісове стурбовані та стомлені. На світлині можемо побачити коней, вози, а також майно, яке з собою взяли волиняни у далеку дорогу. Можливо хтось із читачів впізнає когось із рідних на цій світлині.





Джерело: http://www.bildarchivaustria.at/



Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У фондах Австрійського державного архіву вдалось натрапити на цікаву світлину із минулого Маневиччини.Фото датується періодом Першої світової війни (1914-1918) і було зроблене невідомим військовим фотографом, - пише Район.Історія. На світлині можна побачити волинян різного віку, усі вони родом із села Лісове, що знаходиться на Маневиччині.На фото відсутня забудова села, адже світлина зроблена в лісі поблизу Маневич. Саме там селяни переховувались від війни. Можливо кадр був зроблений перед евакуацією на схід.Масовий рух мільйонів біженців із західних губерній Російської імперії почався з літа 1915 року. Дуже багато волинян було в Курській губернії. Спочатку там планувалося розмістити 300 тисяч біженців з району Південно-Західного фронту, в основному з Волинської губернії, але потім їх стало набагато більше.Люди на фото із села Лісове стурбовані та стомлені. На світлині можемо побачити коней, вози, а також майно, яке з собою взяли волиняни у далеку дорогу. Можливо хтось із читачів впізнає когось із рідних на цій світлині.Джерело: http://www.bildarchivaustria.at/Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

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