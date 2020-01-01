На Донбасі підірвалися на розтяжці полковник ЗСУ та прессекретар бригади

В районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців – полковник та прессекретар однієї з бригад.Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.Зазначається, що двох поранених доставили до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний."Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації. Триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин. За інформацією, якою володіємо станом на цю хвилину, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим", - у повідомленні.