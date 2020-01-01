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На Донбасі підірвалися на розтяжці полковник ЗСУ та прессекретар бригади

На Донбасі підірвалися на розтяжці полковник ЗСУ та прессекретар бригади
В районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців – полковник та прессекретар однієї з бригад.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що двох поранених доставили до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний.

"Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації. Триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин. За інформацією, якою володіємо станом на цю хвилину, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим", - у повідомленні.


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Теги: Донбас, військові, розтяжка
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