На Донбасі підірвалися на розтяжці полковник ЗСУ та прессекретар бригади
Сьогодні, 15:39
В районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців – полковник та прессекретар однієї з бригад.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що двох поранених доставили до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний.
"Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації. Триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин. За інформацією, якою володіємо станом на цю хвилину, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим", - у повідомленні.
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Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що двох поранених доставили до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний.
"Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації. Триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин. За інформацією, якою володіємо станом на цю хвилину, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим", - у повідомленні.
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