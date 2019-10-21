ЗНО-2021: до яких нововведень готуватися учасникам тестування





Про особливості оновлених сертифікаційних робіт у 2021 році розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко на YouTube-каналі центру 14 вересня,



Кожен учасник зовнішнього незалежного оцінювання може пройти тести не більше як з п’яти навчальних предметів. Для всіх здобувачів повної загальної середньої освіти обов’язковими до проходження є чотири предмети, які зараховуються як результат державної підсумкової атестації:



- українська мова або української мова і література;



- математика;



- історія України або іноземна мова – за вибором здобувача освіти;



- один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).



У 2021 році з переліку предметів із яких проводитиметься ЗНО, виокремлюють «українську мову» і «українську мову та літературу». Згідно із нововведенням учасники зовнішнього незалежного оцінювання можуть обрати самостійно, яку роботу проходитимуть.



Сертифікаційна робота з української мови буде складатися із 39-ти завдань закритих форм та одним завданням на надання розгорнутої письмової відповіді. Даний тест формується із завдань лише з української мови. Тоді ж як тест з української мови та літератури містить завдання з обох навчальних дисциплін, а саме 24 завдання з української літератури та 39 – з української мови закритих форм, а також 4 завдання з української мови відкритих форм з наданням письмової відповіді.



«Тест з української мови за структурою нагадує традиційний тест, але без частини «Українська література» і триватиме 150 хвилин. Тест з української мови і літератури змістовно не відрізняється від минулорічних, утім містить більше завдань до текстів. На його виконання виділено 210 хвилин», - підкреслила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.



До слова, орієнтовні терміни проведення ЗНО із 21 травня по 16 липня 2021 року.



Інформацію підготовлено за підсумками онлайн-конференції від Українського центру оцінювання якості освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У наступному році учасникам зовнішнього незалежного оцінювання слід врахувати зміни та нововведення щодо складання підсумкових тестів на знання навчальних дисциплін.Про особливості оновлених сертифікаційних робіт у 2021 році розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освітина YouTube-каналі центру 14 вересня, інформує Волинська ОДА.Кожен учасник зовнішнього незалежного оцінювання може пройти тести не більше як з п’яти навчальних предметів. Для всіх здобувачів повної загальної середньої освіти обов’язковими до проходження є чотири предмети, які зараховуються як результат державної підсумкової атестації:- українська мова або української мова і література;- математика;- історія України або іноземна мова – за вибором здобувача освіти;- один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).У 2021 році з переліку предметів із яких проводитиметься ЗНО, виокремлюють «українську мову» і «українську мову та літературу». Згідно із нововведенням учасники зовнішнього незалежного оцінювання можуть обрати самостійно, яку роботу проходитимуть.Сертифікаційна робота з української мови буде складатися із 39-ти завдань закритих форм та одним завданням на надання розгорнутої письмової відповіді. Даний тест формується із завдань лише з української мови. Тоді ж як тест з української мови та літератури містить завдання з обох навчальних дисциплін, а саме 24 завдання з української літератури та 39 – з української мови закритих форм, а також 4 завдання з української мови відкритих форм з наданням письмової відповіді.«Тест з української мови за структурою нагадує традиційний тест, але без частини «Українська література» і триватиме 150 хвилин. Тест з української мови і літератури змістовно не відрізняється від минулорічних, утім містить більше завдань до текстів. На його виконання виділено 210 хвилин», - підкреслила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.До слова, орієнтовні терміни проведення ЗНО із 21 травня по 16 липня 2021 року.Інформацію підготовлено за підсумками онлайн-конференції від Українського центру оцінювання якості освіти.

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