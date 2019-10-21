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ЗНО-2021: до яких нововведень готуватися учасникам тестування

ЗНО-2021: до яких нововведень готуватися учасникам тестування
У наступному році учасникам зовнішнього незалежного оцінювання слід врахувати зміни та нововведення щодо складання підсумкових тестів на знання навчальних дисциплін.

Про особливості оновлених сертифікаційних робіт у 2021 році розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко на YouTube-каналі центру 14 вересня, інформує Волинська ОДА.

Кожен учасник зовнішнього незалежного оцінювання може пройти тести не більше як з п’яти навчальних предметів. Для всіх здобувачів повної загальної середньої освіти обов’язковими до проходження є чотири предмети, які зараховуються як результат державної підсумкової атестації:

- українська мова або української мова і література;

- математика;

- історія України або іноземна мова – за вибором здобувача освіти;

- один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

У 2021 році з переліку предметів із яких проводитиметься ЗНО, виокремлюють «українську мову» і «українську мову та літературу». Згідно із нововведенням учасники зовнішнього незалежного оцінювання можуть обрати самостійно, яку роботу проходитимуть.

Сертифікаційна робота з української мови буде складатися із 39-ти завдань закритих форм та одним завданням на надання розгорнутої письмової відповіді. Даний тест формується із завдань лише з української мови. Тоді ж як тест з української мови та літератури містить завдання з обох навчальних дисциплін, а саме 24 завдання з української літератури та 39 – з української мови закритих форм, а також 4 завдання з української мови відкритих форм з наданням письмової відповіді.

«Тест з української мови за структурою нагадує традиційний тест, але без частини «Українська література» і триватиме 150 хвилин. Тест з української мови і літератури змістовно не відрізняється від минулорічних, утім містить більше завдань до текстів. На його виконання виділено 210 хвилин», - підкреслила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

До слова, орієнтовні терміни проведення ЗНО із 21 травня по 16 липня 2021 року.

Інформацію підготовлено за підсумками онлайн-конференції від Українського центру оцінювання якості освіти.

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Теги: нововведення, ЗНО-2021, УЦОЯО
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