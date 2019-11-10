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Експерт розповів, чи варто зараз обмінювати долари

Експерт розповів, чи варто зараз обмінювати долари
Краще зараз притримати свої заощадження у валюті, оскільки курс гривні буде опускатися.

Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів економічний експерт Олексій Дорошенко.

“Гривня буде опускатися, тому якщо ви, наприклад, зараз можете трошки притримати свої заощадження в іноземній валюті, то через місяць ви виграєте, через два ще більше виграєте. В будь-якому випадку. Що стосується інфляції, то інфляція, ми з вами говоримо, що щось може подорожчати — нічого не буде дорожчати, крім продуктів — вони будуть більш-менш ще. Плюс комунальні послуги. Комунальні послуги взагалі на першому місці. Але це ж треба за місяць ці витрати провести, тому вам потрібно зараз, все-таки вигідно якийсь час потримати валюту, якщо у вас зараз немає ніяких витрат у гривні”, — сказав Олексій Дорошенко, відповідаючи на питання, чи варто зараз обмінювати долари, з урахуванням того, що людям потрібно купити зимові речі.

Він зазначив, що інвестиціями займатися зараз також не вигідно.

“В минулому році, ще на початку цього, хтось вкладав в ОВДП. В принципі, дуже вигідне вкладення було. Зараз, в принципі, вже ті, хто хотів, вони або квартири купили, бо в той час інвестиції йшли саме в квартири, і щось ще купили. Тобто, зараз, ось такі от інвестиційні речі — не особливо то й вигідні. Тому багато хто зараз, відверто кажучи, просто гроші тримають у валюті”, — додав експерт.

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Теги: обмінник, долари, Україна, курс гривні
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