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«Це – показник спільної роботи», – Констанкевич про результати передвиборчого опитування волинян

«Це – показник спільної роботи», – Констанкевич про результати передвиборчого опитування волинян
Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» є на Волині беззаперечним лідером виборчих перегонів. Про це свідчать результати опитування, проведеного в області протягом 10-14 вересня авторитетною соціологічною групою Рейтинг.

Так, партія «ЗА МАЙБУТНЄ» є лідером у рейтингу партій до Волинської обласної ради . Нашу партію готові підтримати 37,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Найближча у рейтингу партія після нашої, - «Слуга народу» - відстає на 25,8 відсотка.
У рейтингу до міських рад також лідирує партія «ЗА МАЙБУТНЄ» з рейтингом 30,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Далі – «Європейська солідарність», яку готові підтримати 14,7%.

Серед кандидатів на посаду Луцького міського голови лідером є Ігор Поліщук від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»: його підтримують 39,5% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. На другому місці – кандидат від «Слуги народу», якого готові підтримати 10,7%).

Як зазначила очільниця Волинської обласної організації партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ірина Констанкевич, ці результати опитування – показник спільної роботи партії, лідера і місцевих громад.

«Результати соціологічного дослідження «Рейтинг», якщо відверто, не стали для мене несподіванкою – ми й раніше періодично отримували соціологічні далі, аби звіряти нашу діяльність з оцінкою волинян, - зазначила Ірина Мирославівна. - Поруч з тим, результати «Рейтингу», які свідчать, що на Волині ми – лідери, дуже важливі: адже їх оприлюднила одна з найавторитетніших в Україні соціологічних установ і в їх достовірності ніхто не сумнівається».

«Окрім того, ці результати демонструють позитивну динаміку. А отже – свідчать про правильно вибрану стратегію нашої роботи, яку зрозуміли і оцінили волиняни.

І, зрештою, мушу додати, що це – не межа! У нашої політичної сили є значний потенціал - це авторитетні, знакові, дієві люди, які будуть балотуватися від партії до різних органів місцевої влади, і далі підніматимуть її авторитет і впізнаваність. Таких людей на Волині – майже 1 600! Це багато. І ми вважаємо, що це закономірний показник спільної нашої роботи» - додала народна депутатка.

«Окремо відзначу діяльність нашого лідера Ігоря Палиці, який послідовно упродовж багатьох років відстоює інтереси нашої області. А люди такий патріотизм шанують» - зауважила Ірина Констанкевич.

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Теги: опитування, результати, рейтинг, Ірина Констанкевич, Волинь, вибори, політична реклама
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