Хасиди намагаються потрапити в Україну через Волинь





Наразі, окрім Чернігівської області, співробітники Державної прикордонної служба України спостерігають спроби груп іноземних громадян потрапити на територію України навпроти пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області,



Нагадаємо, станом на ранок 15 вересня н



Окремі групи іноземців почали прибувати до лінії державного кордону.



Прикордонники продовжують проводити роз’яснювальну роботу з метою доведення іноземцям вимог законодавства України та переліку обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.



Державна прикордонна служба України задіяла необхідну кількість резервів для забезпечення дотримання порядку на державному кордоні та недопущення порушень державного рубежу.



Також налагоджено взаємодію з підрозділами Національної гвардії та Національної поліції України, які допомагають прикордонникам у разі виникнення нестандартних ситуацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 15 вересня прикордонники почали фіксувати прибуття груп паломників-хасидів ще на одному напрямку українсько-білоруського кордону.Наразі, окрім Чернігівської області, співробітники Державної прикордонної служба України спостерігають спроби груп іноземних громадян потрапити на територію України навпроти пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.Нагадаємо, станом на ранок 15 вересня н а білорусько-українському кордоні в Чернігівській області сотні паломників-хасидів намагалися потрапити на територію України, незважаючи на обмеження.Окремі групи іноземців почали прибувати до лінії державного кордону.Прикордонники продовжують проводити роз’яснювальну роботу з метою доведення іноземцям вимог законодавства України та переліку обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.Державна прикордонна служба України задіяла необхідну кількість резервів для забезпечення дотримання порядку на державному кордоні та недопущення порушень державного рубежу.Також налагоджено взаємодію з підрозділами Національної гвардії та Національної поліції України, які допомагають прикордонникам у разі виникнення нестандартних ситуацій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію