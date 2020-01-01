Хасиди намагаються потрапити в Україну через Волинь
Сьогодні, 18:20
Увечері 15 вересня прикордонники почали фіксувати прибуття груп паломників-хасидів ще на одному напрямку українсько-білоруського кордону.
Наразі, окрім Чернігівської області, співробітники Державної прикордонної служба України спостерігають спроби груп іноземних громадян потрапити на територію України навпроти пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
Нагадаємо, станом на ранок 15 вересня на білорусько-українському кордоні в Чернігівській області сотні паломників-хасидів намагалися потрапити на територію України, незважаючи на обмеження.
Окремі групи іноземців почали прибувати до лінії державного кордону.
Прикордонники продовжують проводити роз’яснювальну роботу з метою доведення іноземцям вимог законодавства України та переліку обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.
Державна прикордонна служба України задіяла необхідну кількість резервів для забезпечення дотримання порядку на державному кордоні та недопущення порушень державного рубежу.
Також налагоджено взаємодію з підрозділами Національної гвардії та Національної поліції України, які допомагають прикордонникам у разі виникнення нестандартних ситуацій.
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Наразі, окрім Чернігівської області, співробітники Державної прикордонної служба України спостерігають спроби груп іноземних громадян потрапити на територію України навпроти пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
Нагадаємо, станом на ранок 15 вересня на білорусько-українському кордоні в Чернігівській області сотні паломників-хасидів намагалися потрапити на територію України, незважаючи на обмеження.
Окремі групи іноземців почали прибувати до лінії державного кордону.
Прикордонники продовжують проводити роз’яснювальну роботу з метою доведення іноземцям вимог законодавства України та переліку обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.
Державна прикордонна служба України задіяла необхідну кількість резервів для забезпечення дотримання порядку на державному кордоні та недопущення порушень державного рубежу.
Також налагоджено взаємодію з підрозділами Національної гвардії та Національної поліції України, які допомагають прикордонникам у разі виникнення нестандартних ситуацій.
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Коментарі 1
Та на Волині своїх жидів вистачає, а тут ше ті лізуть !
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