Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 вересня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському – без опадів.



Температура повітря вночі близько +11…+13 градусів, удень – до +26…+28. Вітер південний, південно-західний і південно-східний, 1-4 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському – без опадів.Температура повітря вночі близько +11…+13 градусів, удень – до +26…+28. Вітер південний, південно-західний і південно-східний, 1-4 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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