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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 вересня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському – без опадів.

Температура повітря вночі близько +11…+13 градусів, удень – до +26…+28. Вітер південний, південно-західний і південно-східний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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