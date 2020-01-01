На Волині викрили банду, яка збувала наркотики в особливо великих розмірах. ФОТО





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Під час проведення комплексу слідчих дій встановлено, що учасники злочинного угрупування розподілили між собою ролі та узгодили план незаконної діяльності. Зокрема, організаторка, з метою особистої наживи, отримувала поштові посилки з забороненими до обігу наркотичними та психотропними речовинами, після чого фасувала їх та зберігала з метою збуту особисто або із залученням інших учасників організованої групи. Ще троє виконавців наперед отримували замовлення та протягом дня збували наркотичні засоби та психотропні речовини на території Волинської області.



Сьогодні, 15 вересня, організаторку затримали «на гарячому»: жінка перевозила у своєму транспортному засобі чергову партію наркотичної речовини, вагою понад 10 грамів, для подальшої реалізації.



Також сьогодні поліцейські провели 8 санкціонованих обшуків за місцем проживання, володіння та у транспортних засобах фігурантів у містах Володимир-Волинський, Нововолинськ та с. Льотниче.



У результаті проведених обшуків виявили та вилучили грошові кошти різних номіналів у сумі понад 100 тисяч гривень, які фігуранти злочинного угрупування попередньо отримали за збут наркотичних засобів, згортки та поліетиленові пакети з речовину білого кольору, зовні схожу на наркотичні засоби, у кількості близько 400 грамів, 96 блістерів таблеток «субутекс», мобільні телефони, банківські картки, пристрої для вживання наркотичних речовин, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору тощо.



Попередньо, вартість вилучених наркотичних засобів за цінами «чорного ринку» складає понад 600 тисяч гривень.



Тривають подальші слідчі дії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань спільно з працівниками Володимир-Волинського відділу поліції та роти ТОР УПП у Волинській області, за процесуального керівництва Володимир-Волинської місцевої прокуратури, припинили незаконну діяльність учасників організованої групи з чотирьох осіб, які з чітким розподілом ролей та функцій між собою, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, налагодили канал надходження та подальший збут особливо небезпечного наркотичного засобу «амфетаміну», «субутексу» в особливо великих розмірах на території Волинської області.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Під час проведення комплексу слідчих дій встановлено, що учасники злочинного угрупування розподілили між собою ролі та узгодили план незаконної діяльності. Зокрема, організаторка, з метою особистої наживи, отримувала поштові посилки з забороненими до обігу наркотичними та психотропними речовинами, після чого фасувала їх та зберігала з метою збуту особисто або із залученням інших учасників організованої групи. Ще троє виконавців наперед отримували замовлення та протягом дня збували наркотичні засоби та психотропні речовини на території Волинської області.Сьогодні, 15 вересня, організаторку затримали «на гарячому»: жінка перевозила у своєму транспортному засобі чергову партію наркотичної речовини, вагою понад 10 грамів, для подальшої реалізації.Також сьогодні поліцейські провели 8 санкціонованих обшуків за місцем проживання, володіння та у транспортних засобах фігурантів у містах Володимир-Волинський, Нововолинськ та с. Льотниче.У результаті проведених обшуків виявили та вилучили грошові кошти різних номіналів у сумі понад 100 тисяч гривень, які фігуранти злочинного угрупування попередньо отримали за збут наркотичних засобів, згортки та поліетиленові пакети з речовину білого кольору, зовні схожу на наркотичні засоби, у кількості близько 400 грамів, 96 блістерів таблеток «субутекс», мобільні телефони, банківські картки, пристрої для вживання наркотичних речовин, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору тощо.Попередньо, вартість вилучених наркотичних засобів за цінами «чорного ринку» складає понад 600 тисяч гривень.Тривають подальші слідчі дії.

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