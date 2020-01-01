Волинські патрульні спіймали п'яного водія за допомогою приладу TruCam





Водій рухався автомобілем в межах населеного пункту зі швидкістю 90 км/год при дозволеній максимальній швидкості 50 км/год,



Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пред’явити відповідні документи на право керування транспортним засобом чоловік в категоричній формі відмовлявся. Тож кермувальника доставили до Горохівського відділу поліції, де й встановили його особу.



Також виявилось, що 40-річний водій вже не вперше порушує правила дорожнього руху на цій ділянці дороги.



У присутності двох свідків він пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння. Результат – 1.93 проміле.



На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним без відповідних документів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вдень 16 вересня у селі Сільце Горохівського району патрульні зупинили транспортний засіб Renault Logan за порушення правил дорожнього руху.Водій рухався автомобілем в межах населеного пункту зі швидкістю 90 км/год при дозволеній максимальній швидкості 50 км/год, повідомляє патрульна поліція у Волинській області.Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пред’явити відповідні документи на право керування транспортним засобом чоловік в категоричній формі відмовлявся. Тож кермувальника доставили до Горохівського відділу поліції, де й встановили його особу.Також виявилось, що 40-річний водій вже не вперше порушує правила дорожнього руху на цій ділянці дороги.У присутності двох свідків він пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння. Результат – 1.93 проміле.На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним без відповідних документів) КУпАП.

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