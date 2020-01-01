Лучанин потрапив до збірної туру за шедевральний гол бісиклетою. ВІДЕО
Сьогодні, 07:25
Гравець "Волині" Віктор Хомченко, який забив у ворота суперників красень-гол бісиклетою, потрапив до смиволічної збірної 2 туру Першої ліги.
Про це повідомляє пресслужба ФК "Волинь".
У другому турі чемпіонату України в Першій лізі «Волинь» навряд чи задовольнила виїзна нічия у матчі проти «ВПК-Агро» (1:1). Однак, як і у першому турі, «Хрестоносці» не залишилися без індивідуальних номінацій у традиційних підбірках найкращих на сайтах «Спорт Арена» та «FootBoom». Так, гол ударом через себе Віктора Хомченка безальтернативно на обох сайтах був визнаний найкращим у турі, а сам нападник «Волині» увійшов до символічних збірних туру на обох сайтах. Цитуємо «Спорт Арену»:
«Нападник – Віктор Хомченко (Волинь)
Автор найкращого голу туру забив через себе в падінні, що давало лучанам надію на першу перемогу в сезоні й при новому тренерському штабі. Хомченко постійно працював на команду: не лише пробивав іще, а й корисно опускався за межі карного майданчика. Кілька разів Віктор гостро атакував з флангів, і не його вина, що своєчасні подачі та простріли не знайшли логічного завершення. Приємно відзначити, що форвард додає і стає тим Хомченком, якого свого часу називали одним із найголовніших талантів Волині».
Гол Віктор Хомченка можна побачити на 34 хвилині відео.
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Про це повідомляє пресслужба ФК "Волинь".
У другому турі чемпіонату України в Першій лізі «Волинь» навряд чи задовольнила виїзна нічия у матчі проти «ВПК-Агро» (1:1). Однак, як і у першому турі, «Хрестоносці» не залишилися без індивідуальних номінацій у традиційних підбірках найкращих на сайтах «Спорт Арена» та «FootBoom». Так, гол ударом через себе Віктора Хомченка безальтернативно на обох сайтах був визнаний найкращим у турі, а сам нападник «Волині» увійшов до символічних збірних туру на обох сайтах. Цитуємо «Спорт Арену»:
«Нападник – Віктор Хомченко (Волинь)
Автор найкращого голу туру забив через себе в падінні, що давало лучанам надію на першу перемогу в сезоні й при новому тренерському штабі. Хомченко постійно працював на команду: не лише пробивав іще, а й корисно опускався за межі карного майданчика. Кілька разів Віктор гостро атакував з флангів, і не його вина, що своєчасні подачі та простріли не знайшли логічного завершення. Приємно відзначити, що форвард додає і стає тим Хомченком, якого свого часу називали одним із найголовніших талантів Волині».
Гол Віктор Хомченка можна побачити на 34 хвилині відео.
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