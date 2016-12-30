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На стіні волинського вишу хочуть намалювати Степана Бандеру

На стіні волинського вишу хочуть намалювати Степана Бандеру
На стіні одного з корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки хочуть намалювати мурал із зображенням Степана Бандери.

Про це йдеться на сайті Волинської обласної ради.

У вівторок, під час спілкування голови Волинської облради Ірини Вахович з волинянами, на телефонну "гарячу лінію" надійшов дзвінок від представників громадської організації "Бандерштат".

Активісти просили погодити ескіз пам'ятного муралу з образом Степана Бандери, який пропонується розмістити на фасаді факультету політології та національної безпеки Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

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Теги: Степан Бандера, Волинь, ВНУ, мурал
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