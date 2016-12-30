На стіні волинського вишу хочуть намалювати Степана Бандеру





Про це йдеться на сайті Волинської обласної ради.



У вівторок, під час спілкування голови Волинської облради Ірини Вахович з волинянами, на телефонну "гарячу лінію" надійшов дзвінок від представників громадської організації "Бандерштат".



Активісти просили погодити ескіз пам'ятного муралу з образом Степана Бандери, який пропонується розмістити на фасаді факультету політології та національної безпеки Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На стіні одного з корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки хочуть намалювати мурал із зображенням Степана Бандери.Про це йдеться на сайті Волинської обласної ради.У вівторок, під час спілкування голови Волинської облради Ірини Вахович з волинянами, на телефонну "гарячу лінію" надійшов дзвінок від представників громадської організації "Бандерштат".Активісти просили погодити ескіз пам'ятного муралу з образом Степана Бандери, який пропонується розмістити на фасаді факультету політології та національної безпеки Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

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