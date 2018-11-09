Історичний момент: у ВНУ імені Лесі Українки розпочалося навчання студентів-медиків. ФОТО





15 вересня стартував перший семестр навчання, який багато хто називає історичним, адже це направду новий щабель розвитку Лесиного вишу, - пише



Для студентів медичного інституту ВНУ – першокурсників та другокурсників, які вступили сюди після медичних коледжів, у лабораторному корпусі університету провели вступну конференцію.



«Завтра наші студенти складуть тест з іноземної мови, аби визначити рівень кожного, і ми запропонуємо їм відповідні програми для навчання. Потім проведемо їм екскурсію до бібліотеки, читального залу, кожен отримає персональний комплект абсолютно нових підручників з медичних дисциплін. А вже у п’ятницю розпочнемо проводити пари. Для другокурсників, випускників коледжу, хочемо провести тестування з анатомії, щоби розуміти рівень їхніх знань і вже коригувати підготовку та бачити, на яких темах варто зробити акцент, – розповів проректор з науково-педагогiчної роботи та інновацій Вадим Ульянов. – Уже готова тестова база з гістології для підготовки до «Кроку». Вона працює, я сам власноруч учора протестувався, зробив це з дому дистанційно, аби перевірити, чи вона працює, чи є до неї доступ».



Зі слів Вадима Ульянова, цьогоріч набрали дві групи – на перший і на другий курси. Для старту цього цілком достатньо, аби спокійно, без накладок відпрацювати технологію викладання й підготовки студентів спеціальності «Медицина».



На наступний рік у ВНУ проситимуть більше бюджетних місць, цього року їх було п’ять – це максимум для першого набору. Навчатиметься на бюджеті четверо студентів.



«Ви обрали дуже цікаву, складну, драйвову спеціальність, – звернувся до студентів проректор. – Сподіваюся, ви всі отримаєте дипломи й підете працювати в лікарні за фахом. Ви отримали кілька перемог одразу. По-перше, вирішили вступити на перший набір університету, який завжди є пасіонарним. Отже, ви не боїтеся труднощів та не боїтеся ризикувати. По-друге, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, ви тут, разом з нами, ви починаєте навчатися».



Вадим Ульянов підкреслив, що медична освіта в університеті – класична, відповідає усім державним стандартам. Вона складатиметься з трьох блоків: медико-біологічні теоретичні дисципліни, клінічні дисципліни і післядипломна підготовка.



Студенти медичного інституту ВНУ складатимуть три ліцензійні іспити: «Крок-1» після третього курсу, «Крок-2» – після шостого, «Крок-3» – в інтернатурі.



Ще один нюанс, який планують впровадити в медичному інституті, – це сучасні освітні технології із залучення студентів до освітнього процесу в ролі викладачів.



«Ми хочемо, щоб із першого курсу ви були присутні в лікарні, можливо, як волонтери, можливо, це будуть обов’язкові чергування двічі-тричі на рік, щоб ви одразу відчули, що таке медицина, – додав Вадим Ульянов. – Плануємо підключити наших психологів і запропонувати вам відпрацювання нових психологічних навичок. Під час чергувань у лікарнях ви будете спілкуватися з хворими і вчитися взаємодіяти на рівні лікар-пацієнт. Сьогодні ви увійшли в історію як перший набір медичного факультету Волинського національного університету».



«Це історичний момент. І ви, друзі, відіграєте в ньому ключову роль, – звернувся до студентів медичний директор з хірургічної допомоги ВОКЛ, кандидат медичних наук, хірург вищої кваліфікаційної категорії Микола Галей. – Бажаю вам бути на вістрі, бути на крок попереду. Зі свого боку, з боку клініки, яку представляю, обіцяю: ми відчинятимемо вам усі двері і створюватимемо комфортні, правильні умови, щоб ви опанували медицину повністю».



«Вам доведеться багато вчитися. Не можу сказати, що буде легко. Буде важко. Але я впевнений, що ви знаєте, куди й навіщо прийшли. Важливо, що ви готові до непростих викликів сьогодення. Будьте сміливими й певними того, що всі, хто є довкола, вас підтримають, підкажуть, проконсультують. Повірте, що якість навчання буде належною. Ви маєте стати фахівцями, конкурентоспроможними на ринку України і світу, – сказав директор медичного інституту Андрій Поручинський. – Нам треба бути прогресивними й не боятися тих сфер, де є багато невідомого».



Університет має спеціальну платформу Microsoft Office 365, яка є базовою для вишу. Доступ до неї матимуть усі студенти. На цій платформі будуть доступними матеріали лекційного курсу, системи тестування.



Завідувач кафедри анатомії людини, професор, доктор медичних наук Василь Пикалюк побажав студентам успішного навчання та нагадав, що білий халат – то не тільки чистий одяг, а передусім – чистота помислів і чистота рук не у фізіологічному, а в професійному плані.



«Першим символом медицини був факел, а першим написом – Аliis inserviendo сonsumor, тобто «Згоряючи, я віддаю себе іншим». Пам’ятайте про це», – наголосив професор.



До привітань долучилися завідувач кафедри гістології та медичної біології, кандидат біологічних наук, доцент Ярослав Степанюк, завідувачка кафедри фізичної терапії та ерготерапії, докторка наук, професорка Ольга Андрійчук, мікробіолог, вірусолог, професор Петро Бойко.



«Я вступив на спеціальність 222 «Медицина», – каже першокурсник Олександр Римарук, який мріє стати хірургом. – Обрав ВНУ, хоча мав змогу навчатися і в Києві, і у Львові. Вирішив, що хочу здобувати освіту в рідному місті. Професію лікаря обрав, ще будучи малим, бо через певні життєві обставини дуже близько знайомий із роботою лікарів. Хочу стати опорою для людей, які потребують допомоги. Наразі професія медика як ніколи на часі. На мою думку, маючи здоров’я, ти можеш отримати все. Хочу, щоб люди були здоровими, тому й обрав цю спеціальність».







Оксана ГОЛОВІЙ



Фото Олександра ДУРМАНЕНКА

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А вже у п’ятницю розпочнемо проводити пари. Для другокурсників, випускників коледжу, хочемо провести тестування з анатомії, щоби розуміти рівень їхніх знань і вже коригувати підготовку та бачити, на яких темах варто зробити акцент, – розповів проректор з науково-педагогiчної роботи та інновацій. – Уже готова тестова база з гістології для підготовки до «Кроку». Вона працює, я сам власноруч учора протестувався, зробив це з дому дистанційно, аби перевірити, чи вона працює, чи є до неї доступ».Зі слів Вадима Ульянова, цьогоріч набрали дві групи – на перший і на другий курси. Для старту цього цілком достатньо, аби спокійно, без накладок відпрацювати технологію викладання й підготовки студентів спеціальності «Медицина».На наступний рік у ВНУ проситимуть більше бюджетних місць, цього року їх було п’ять – це максимум для першого набору. Навчатиметься на бюджеті четверо студентів.«Ви обрали дуже цікаву, складну, драйвову спеціальність, – звернувся до студентів проректор. – Сподіваюся, ви всі отримаєте дипломи й підете працювати в лікарні за фахом. Ви отримали кілька перемог одразу. По-перше, вирішили вступити на перший набір університету, який завжди є пасіонарним. Отже, ви не боїтеся труднощів та не боїтеся ризикувати. По-друге, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, ви тут, разом з нами, ви починаєте навчатися».Вадим Ульянов підкреслив, що медична освіта в університеті – класична, відповідає усім державним стандартам. Вона складатиметься з трьох блоків: медико-біологічні теоретичні дисципліни, клінічні дисципліни і післядипломна підготовка.Студенти медичного інституту ВНУ складатимуть три ліцензійні іспити: «Крок-1» після третього курсу, «Крок-2» – після шостого, «Крок-3» – в інтернатурі.Ще один нюанс, який планують впровадити в медичному інституті, – це сучасні освітні технології із залучення студентів до освітнього процесу в ролі викладачів.«Ми хочемо, щоб із першого курсу ви були присутні в лікарні, можливо, як волонтери, можливо, це будуть обов’язкові чергування двічі-тричі на рік, щоб ви одразу відчули, що таке медицина, – додав Вадим Ульянов. – Плануємо підключити наших психологів і запропонувати вам відпрацювання нових психологічних навичок. Під час чергувань у лікарнях ви будете спілкуватися з хворими і вчитися взаємодіяти на рівні лікар-пацієнт. Сьогодні ви увійшли в історію як перший набір медичного факультету Волинського національного університету».«Це історичний момент. І ви, друзі, відіграєте в ньому ключову роль, – звернувся до студентів медичний директор з хірургічної допомоги ВОКЛ, кандидат медичних наук, хірург вищої кваліфікаційної категорії. – Бажаю вам бути на вістрі, бути на крок попереду. Зі свого боку, з боку клініки, яку представляю, обіцяю: ми відчинятимемо вам усі двері і створюватимемо комфортні, правильні умови, щоб ви опанували медицину повністю».«Вам доведеться багато вчитися. Не можу сказати, що буде легко. Буде важко. Але я впевнений, що ви знаєте, куди й навіщо прийшли. Важливо, що ви готові до непростих викликів сьогодення. Будьте сміливими й певними того, що всі, хто є довкола, вас підтримають, підкажуть, проконсультують. Повірте, що якість навчання буде належною. Ви маєте стати фахівцями, конкурентоспроможними на ринку України і світу, – сказав директор медичного інституту. – Нам треба бути прогресивними й не боятися тих сфер, де є багато невідомого».Університет має спеціальну платформу Microsoft Office 365, яка є базовою для вишу. Доступ до неї матимуть усі студенти. На цій платформі будуть доступними матеріали лекційного курсу, системи тестування.Завідувач кафедри анатомії людини, професор, доктор медичних наукпобажав студентам успішного навчання та нагадав, що білий халат – то не тільки чистий одяг, а передусім – чистота помислів і чистота рук не у фізіологічному, а в професійному плані.«Першим символом медицини був факел, а першим написом – Аliis inserviendo сonsumor, тобто «Згоряючи, я віддаю себе іншим». Пам’ятайте про це», – наголосив професор.До привітань долучилися завідувач кафедри гістології та медичної біології, кандидат біологічних наук, доцент Ярослав Степанюк, завідувачка кафедри фізичної терапії та ерготерапії, докторка наук, професорка Ольга Андрійчук, мікробіолог, вірусолог, професор Петро Бойко.«Я вступив на спеціальність 222 «Медицина», – каже першокурсник, який мріє стати хірургом. – Обрав ВНУ, хоча мав змогу навчатися і в Києві, і у Львові. Вирішив, що хочу здобувати освіту в рідному місті. Професію лікаря обрав, ще будучи малим, бо через певні життєві обставини дуже близько знайомий із роботою лікарів. Хочу стати опорою для людей, які потребують допомоги. Наразі професія медика як ніколи на часі. На мою думку, маючи здоров’я, ти можеш отримати все. Хочу, щоб люди були здоровими, тому й обрав цю спеціальність».Фото

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