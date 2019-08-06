За 8 місяців на Волині сталося близько 2 тисячі аварій
Сьогодні, 22:58
У період із січня по серпень на території Волинської області сталося 1938 дорожньо-транспортних пригод.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
За січень-серпень 2020 року на вулично-дорожній мережі Волинської області трапилося 1938 дорожньо-транспортних пригод. З них — 487 ДТП із травмованими. У цих дорожньо-транспортних пригодах загинули 65 осіб, 575 — травмувалися.
Основними причинами автопригод із травмованими є: перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть, порушення правил проїзду пішохідних переходів, керування транспортним засобом у нетверезому стані, перехід у невстановленому місці.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
За січень-серпень 2020 року на вулично-дорожній мережі Волинської області трапилося 1938 дорожньо-транспортних пригод. З них — 487 ДТП із травмованими. У цих дорожньо-транспортних пригодах загинули 65 осіб, 575 — травмувалися.
Основними причинами автопригод із травмованими є: перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть, порушення правил проїзду пішохідних переходів, керування транспортним засобом у нетверезому стані, перехід у невстановленому місці.
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