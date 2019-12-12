«Динамо» впевнено перемогло «АЗ» в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
Сьогодні, 22:04
Київське «Динамо» на своєму полі перемогло нідерландський «АЗ Алкмаар» у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.
Гра відбувалася у Києві на НСК «Олімпійський», але без глядачів. Кияни перемогли з рахунком 2:0 завдяки голам Жерсона Родрігеша та Миколи Шапаренка, - пише Громадське.
Це був третій кваліфікаційний раунд ЛЧ, у зв’язку з пандемією коронавірусу цю стадію скоротили — якщо за нормальних умов мав відбутися ще матч-відповідь у Нідерландах на полі АЗ, але через коронавірус переможця визначала лише одна гра.
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Гра відбувалася у Києві на НСК «Олімпійський», але без глядачів. Кияни перемогли з рахунком 2:0 завдяки голам Жерсона Родрігеша та Миколи Шапаренка, - пише Громадське.
Це був третій кваліфікаційний раунд ЛЧ, у зв’язку з пандемією коронавірусу цю стадію скоротили — якщо за нормальних умов мав відбутися ще матч-відповідь у Нідерландах на полі АЗ, але через коронавірус переможця визначала лише одна гра.
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