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«Динамо» впевнено перемогло «АЗ» в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів

«Динамо» впевнено перемогло «АЗ» в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
Київське «Динамо» на своєму полі перемогло нідерландський «АЗ Алкмаар» у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Гра відбувалася у Києві на НСК «Олімпійський», але без глядачів. Кияни перемогли з рахунком 2:0 завдяки голам Жерсона Родрігеша та Миколи Шапаренка, - пише Громадське.

Це був третій кваліфікаційний раунд ЛЧ, у зв’язку з пандемією коронавірусу цю стадію скоротили — якщо за нормальних умов мав відбутися ще матч-відповідь у Нідерландах на полі АЗ, але через коронавірус переможця визначала лише одна гра.

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Теги: футбол, Динамо
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