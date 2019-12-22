«Старий Луцьк» представив новачка

Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» підсилився новим гравцем.Новачка представили 15 вересня, під час прес-конференції про діяльність клубу та підписання угоди проспівпрацю з Волинським національним університетом імені Лесі Українки.Новоспеченим гравцем "Старого Луцька" став Владислав Унгурян. Раніше баскетболіст захищав кольори «КНУ-КДПУ-ПРОМЕТЕЙ-2» з Кривого Рогу.«Протягом цих двох тижнів ми лише набираємо форму. Зараз ми знаходимося на початковій стадії підготовки. Турнір покаже, як ми зігралися та на що ми здатні», – сказав новачок.