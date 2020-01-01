На Прикарпатті під час пожежі на фермі загинули 2,6 тисячі свиней
Сьогодні, 03:13
Близько 2600 свиней загинуло під час пожежі, яка сталася 2 вересня 2020 р. на відгодівельній фермі на Прикарпатті.
Деяких свиней довелося евакуювати за межі головних будівель, йдеться у повідомленні компанії, - пише AgroPortal.
«Тварин, які не постраждали у пожежі, продали в звичайному порядку, адже змоги повернути їх на ферму не було. Постраждалих тварин відправили на утилізацію згідно з нашими стандартами та нормами, тобто доставили до 3 утилізаційних заводів у Хмельницькій, Вінницькій та Київській областях», — йдеться у повідомленні.
«На сьогодні експерти ще не визначили причину пожежі, тому вони продовжують з«ясовувати всі деталі задля уникнення такого в майбутньому. Крім того, будуть проводитися додаткові навчання для працівників щодо поведінки в надзвичайних ситуаціях», — додали в компанії.
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Деяких свиней довелося евакуювати за межі головних будівель, йдеться у повідомленні компанії, - пише AgroPortal.
«Тварин, які не постраждали у пожежі, продали в звичайному порядку, адже змоги повернути їх на ферму не було. Постраждалих тварин відправили на утилізацію згідно з нашими стандартами та нормами, тобто доставили до 3 утилізаційних заводів у Хмельницькій, Вінницькій та Київській областях», — йдеться у повідомленні.
«На сьогодні експерти ще не визначили причину пожежі, тому вони продовжують з«ясовувати всі деталі задля уникнення такого в майбутньому. Крім того, будуть проводитися додаткові навчання для працівників щодо поведінки в надзвичайних ситуаціях», — додали в компанії.
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