На Одещині загинула 4-річна дитина, яка випала з вікна 10 поверху
Сьогодні, 06:32
В передмісті Одеси загинув 4-річний хлопчик, який випав з вікна квартири на 10-му поверсі будинку в житловому масиві «Райдужний».
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, від отриманих травм дитина померла в автомобілі швидкої допомоги.
За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи Овідіопольського відділу поліції, трагедія сталася, коли мати дитини була в кухні. В цей час хлопчик заліз на підвіконня в спальні, сперся на москітну сітку і впав.
Зараз поліцейські продовжують з'ясовувати обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».
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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, від отриманих травм дитина померла в автомобілі швидкої допомоги.
За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи Овідіопольського відділу поліції, трагедія сталася, коли мати дитини була в кухні. В цей час хлопчик заліз на підвіконня в спальні, сперся на москітну сітку і впав.
Зараз поліцейські продовжують з'ясовувати обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».
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