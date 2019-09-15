На Одещині загинула 4-річна дитина, яка випала з вікна 10 поверху

В передмісті Одеси загинув 4-річний хлопчик, який випав з вікна квартири на 10-му поверсі будинку в житловому масиві «Райдужний».Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, від отриманих травм дитина померла в автомобілі швидкої допомоги.За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи Овідіопольського відділу поліції, трагедія сталася, коли мати дитини була в кухні. В цей час хлопчик заліз на підвіконня в спальні, сперся на москітну сітку і впав.Зараз поліцейські продовжують з'ясовувати обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».