Міноборони розробляє нові сухпайки для військових





Про це повідомив заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Головного управління супроводження матеріального забезпечення ЗС України полковник Олександр Хмиз, - пише



“На сьогодні є три варіанти організації харчування військовослужбовців. Перший — це “гаряче”, яке наразі пріоритетне. Другий — забезпечення повноцінним харчуванням із використанням т. зв. 15-ї норми добового польового набору сухих продуктів у двох варіантах: для польових та для повсякденних умов. І третій —10-та норма, яка використовується в основному у військових частинах для окремих завдань”, — зазначив офіцер.



Він розповів, що сухий пайок за 10-ю нормою є дещо застарілим, адже розроблявся ще у 2001 році (на відміну від 15-ої норми, розробленої у 2016 році). Тож йде робота над його покращенням, з урахуванням аналізу досвіду використання.



Наразі щодо 10-ї норми перероблено технічну документацію для проведення закупівлі таких пайків. Вона включатиме 24 раціони і забезпечуватиме повноцінне харчування військовослужбовців на один прийом їжі.



“Зважаючи на відгуки військовослужбовців прийнято рішення пакувати продукти цього набору у “реторт пакети”. Вони дозволяють зберігати страву довше, в різних умовах. Розробка цього сухпайка вже на завершальній стадії. Сподіваюся, що до кінця цього року буде закуплено контрольну партію у новій “реторт упаковці”, — повідомив Хмиз.



Водночас в Міноборони відзначають, що закупівля 10-ї норми сухого пайка не є пріоритетною в наступному році. На сьогодні вони закуповуються до виконання договорів у 2020-му році.



Сьогодні є можливість замовити як 15-ту, так і 10-ту норму. Рішення про це приймають командири військових частин, у залежності від завдань, які постають перед підрозділами.



“Сухий пайок (15-та норма) здатна забезпечити повноцінне харчування на добу впродовж необмеженого терміну. Натомість, сухий пайок (10-та норма), використовується упродовж не більше трьох діб. Своєю чергою 15-та норма дає можливість забезпечити повноцінне харчування бійців там, де неможливо приготувати гарячу їжу. Ці два пайки взаємодоповнюють харчування в різних умовах”, – пояснюють у пресслужбі Міноборони.



Оборонне відомство заявило, що запрошує виробників сухих пайків та їх комплектуючих взяти участь у торгах і надати Міністерству оборони та Збройним силам “мінімально можливу ціну за максимально високої якості продукту”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві оборони України заявили, що розробляються нові зразки сухих пайків для військовослужбовців.Про це повідомив заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Головного управління супроводження матеріального забезпечення ЗС України полковник Олександр Хмиз, - пише Новинарня. “На сьогодні є три варіанти організації харчування військовослужбовців. Перший — це “гаряче”, яке наразі пріоритетне. Другий — забезпечення повноцінним харчуванням із використанням т. зв. 15-ї норми добового польового набору сухих продуктів у двох варіантах: для польових та для повсякденних умов. І третій —10-та норма, яка використовується в основному у військових частинах для окремих завдань”, — зазначив офіцер.Він розповів, що сухий пайок за 10-ю нормою є дещо застарілим, адже розроблявся ще у 2001 році (на відміну від 15-ої норми, розробленої у 2016 році). Тож йде робота над його покращенням, з урахуванням аналізу досвіду використання.Наразі щодо 10-ї норми перероблено технічну документацію для проведення закупівлі таких пайків. Вона включатиме 24 раціони і забезпечуватиме повноцінне харчування військовослужбовців на один прийом їжі.“Зважаючи на відгуки військовослужбовців прийнято рішення пакувати продукти цього набору у “реторт пакети”. Вони дозволяють зберігати страву довше, в різних умовах. Розробка цього сухпайка вже на завершальній стадії. Сподіваюся, що до кінця цього року буде закуплено контрольну партію у новій “реторт упаковці”, — повідомив Хмиз.Водночас в Міноборони відзначають, що закупівля 10-ї норми сухого пайка не є пріоритетною в наступному році. На сьогодні вони закуповуються до виконання договорів у 2020-му році.Сьогодні є можливість замовити як 15-ту, так і 10-ту норму. Рішення про це приймають командири військових частин, у залежності від завдань, які постають перед підрозділами.“Сухий пайок (15-та норма) здатна забезпечити повноцінне харчування на добу впродовж необмеженого терміну. Натомість, сухий пайок (10-та норма), використовується упродовж не більше трьох діб. Своєю чергою 15-та норма дає можливість забезпечити повноцінне харчування бійців там, де неможливо приготувати гарячу їжу. Ці два пайки взаємодоповнюють харчування в різних умовах”, – пояснюють у пресслужбі Міноборони.Оборонне відомство заявило, що запрошує виробників сухих пайків та їх комплектуючих взяти участь у торгах і надати Міністерству оборони та Збройним силам “мінімально можливу ціну за максимально високої якості продукту”.

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