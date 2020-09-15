Міноборони розробляє нові сухпайки для військових
Сьогодні, 04:18
У Міністерстві оборони України заявили, що розробляються нові зразки сухих пайків для військовослужбовців.
Про це повідомив заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Головного управління супроводження матеріального забезпечення ЗС України полковник Олександр Хмиз, - пише Новинарня.
“На сьогодні є три варіанти організації харчування військовослужбовців. Перший — це “гаряче”, яке наразі пріоритетне. Другий — забезпечення повноцінним харчуванням із використанням т. зв. 15-ї норми добового польового набору сухих продуктів у двох варіантах: для польових та для повсякденних умов. І третій —10-та норма, яка використовується в основному у військових частинах для окремих завдань”, — зазначив офіцер.
Він розповів, що сухий пайок за 10-ю нормою є дещо застарілим, адже розроблявся ще у 2001 році (на відміну від 15-ої норми, розробленої у 2016 році). Тож йде робота над його покращенням, з урахуванням аналізу досвіду використання.
Наразі щодо 10-ї норми перероблено технічну документацію для проведення закупівлі таких пайків. Вона включатиме 24 раціони і забезпечуватиме повноцінне харчування військовослужбовців на один прийом їжі.
“Зважаючи на відгуки військовослужбовців прийнято рішення пакувати продукти цього набору у “реторт пакети”. Вони дозволяють зберігати страву довше, в різних умовах. Розробка цього сухпайка вже на завершальній стадії. Сподіваюся, що до кінця цього року буде закуплено контрольну партію у новій “реторт упаковці”, — повідомив Хмиз.
Водночас в Міноборони відзначають, що закупівля 10-ї норми сухого пайка не є пріоритетною в наступному році. На сьогодні вони закуповуються до виконання договорів у 2020-му році.
Сьогодні є можливість замовити як 15-ту, так і 10-ту норму. Рішення про це приймають командири військових частин, у залежності від завдань, які постають перед підрозділами.
“Сухий пайок (15-та норма) здатна забезпечити повноцінне харчування на добу впродовж необмеженого терміну. Натомість, сухий пайок (10-та норма), використовується упродовж не більше трьох діб. Своєю чергою 15-та норма дає можливість забезпечити повноцінне харчування бійців там, де неможливо приготувати гарячу їжу. Ці два пайки взаємодоповнюють харчування в різних умовах”, – пояснюють у пресслужбі Міноборони.
Оборонне відомство заявило, що запрошує виробників сухих пайків та їх комплектуючих взяти участь у торгах і надати Міністерству оборони та Збройним силам “мінімально можливу ціну за максимально високої якості продукту”.
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Про це повідомив заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Головного управління супроводження матеріального забезпечення ЗС України полковник Олександр Хмиз, - пише Новинарня.
“На сьогодні є три варіанти організації харчування військовослужбовців. Перший — це “гаряче”, яке наразі пріоритетне. Другий — забезпечення повноцінним харчуванням із використанням т. зв. 15-ї норми добового польового набору сухих продуктів у двох варіантах: для польових та для повсякденних умов. І третій —10-та норма, яка використовується в основному у військових частинах для окремих завдань”, — зазначив офіцер.
Він розповів, що сухий пайок за 10-ю нормою є дещо застарілим, адже розроблявся ще у 2001 році (на відміну від 15-ої норми, розробленої у 2016 році). Тож йде робота над його покращенням, з урахуванням аналізу досвіду використання.
Наразі щодо 10-ї норми перероблено технічну документацію для проведення закупівлі таких пайків. Вона включатиме 24 раціони і забезпечуватиме повноцінне харчування військовослужбовців на один прийом їжі.
“Зважаючи на відгуки військовослужбовців прийнято рішення пакувати продукти цього набору у “реторт пакети”. Вони дозволяють зберігати страву довше, в різних умовах. Розробка цього сухпайка вже на завершальній стадії. Сподіваюся, що до кінця цього року буде закуплено контрольну партію у новій “реторт упаковці”, — повідомив Хмиз.
Водночас в Міноборони відзначають, що закупівля 10-ї норми сухого пайка не є пріоритетною в наступному році. На сьогодні вони закуповуються до виконання договорів у 2020-му році.
Сьогодні є можливість замовити як 15-ту, так і 10-ту норму. Рішення про це приймають командири військових частин, у залежності від завдань, які постають перед підрозділами.
“Сухий пайок (15-та норма) здатна забезпечити повноцінне харчування на добу впродовж необмеженого терміну. Натомість, сухий пайок (10-та норма), використовується упродовж не більше трьох діб. Своєю чергою 15-та норма дає можливість забезпечити повноцінне харчування бійців там, де неможливо приготувати гарячу їжу. Ці два пайки взаємодоповнюють харчування в різних умовах”, – пояснюють у пресслужбі Міноборони.
Оборонне відомство заявило, що запрошує виробників сухих пайків та їх комплектуючих взяти участь у торгах і надати Міністерству оборони та Збройним силам “мінімально можливу ціну за максимально високої якості продукту”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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