Волинська тренерка розповіла, як надовго зберегти молодість

Надія Самох поділилася секретами краси. Жінка розповіла, як мати прекрасне тіло, шкіру та обличчя.



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Надія Самох каже, що маски, масажі, креми, лосьйони дають результат, але якщо продовжувати їсти смажену картопельку з салом і запивати солодким алкогольним коктейлем, шкіра і клітини внутрішніх органів, будуть старіти і вмирати.



"Харчування завжди на першому місці – це найважливіший еліксир молодості. Що їсти, а що ні, щоб не старіти швидше? Виявляється, це прості продукти, які є у нас на полицях, на ринках і вдома", - повідомляє тренерка.



За її словами, потрібно їсти більше овочів і фруктів, зелені, злаків, використовувати хороші рослинні олії, їсти свіжі яблука, додавати лимон в страви, вживати грейпфрути, які є природними антиоксидантами та підтримують імунітет.



Також потрібно їсти ненасичені жирні кислоти. Їх багато в рибі, морепродуктах, горіхах, кунжуті, насінні льону.



Крім того, нутриціолог дала такі поради:



Зберігайте активність розуму. Для цього потрібно залізо. Його багато в гречці, яблуках, печінці, індичці, сочевиці, білій квасолі, петрушці, кропі, шпинаті.



Ніколи не варто ходити голодним. Організм потрібно насичувати корисними продуктами, але не варто переїдати.



Пийте воду. Саме чисту воду, а не різні напої.



Підтримуйте в нормі гормональний фон і рівень цукру в крові. У цьому допоможе цинк: яйця, буряк, малина, гарбузове насіння, горіхи, злаки, сир, морепродукти, агрус.⠀



Вживайте продукти, багаті вітаміном С: чорна смородина, болгарський перець, апельсини і лимони, зелень і часник.⠀



Червоні овочі та фрукти (помідори, грейпфрути, кавуни, полуниця, малина, червоні яблука) – містять лікопін і антоціани, які допомагають боротися з ознаками старіння, тримати під контролем тиск і знижують ризик хвороб серця.



Фіолетові продукти (червонокачанна капуста, ожина, баклажани, інжир, сливи, смородина, родзинки) – містять сильні антиоксиданти, допомагають знизити ризик захворювань на деякі види раку, хворобою Альцгеймера, уповільнюють процеси старіння.



Не набирайте зайву вагу. Постарайтеся контролювати себе, адже жир знаходиться не тільки під шкірою, а й відбувається ожиріння внутрішніх органів, а це значно скорочує наше життя.



Також волинська тренерка розповіла і про те, від чого краще відмовитися, що прискорює процеси старіння:



Засмажена скоринка. Не потрібно випікати курку до скоринки, краще це робити в рукаві для запікання.



Червоне м’ясо – не частіше 1 раз на тиждень. Віддати перевагу індичці, курці, рибі.



Тваринні жири – ніякого сала або свинини.⠀



Маргарин – чисті трансжири. Це отрута для організму.⠀



"Пам’ятайте: важливо стежити за свої здоров’ям. Відвідувати лікаря і здавати аналізи хоча б раз на рік. Навіть якщо вас нічого не турбує. Турбота про себе і своє здоров’я точно продовжує життя", - підсумувала Надія Самох.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тренерка та нутриціологиня з Нововолинськаподілилася секретами краси. Жінка розповіла, як мати прекрасне тіло, шкіру та обличчя.Про це повідомляє БУГ Надія Самох каже, що маски, масажі, креми, лосьйони дають результат, але якщо продовжувати їсти смажену картопельку з салом і запивати солодким алкогольним коктейлем, шкіра і клітини внутрішніх органів, будуть старіти і вмирати."Харчування завжди на першому місці – це найважливіший еліксир молодості. Що їсти, а що ні, щоб не старіти швидше? Виявляється, це прості продукти, які є у нас на полицях, на ринках і вдома", - повідомляє тренерка.За її словами, потрібно їсти більше овочів і фруктів, зелені, злаків, використовувати хороші рослинні олії, їсти свіжі яблука, додавати лимон в страви, вживати грейпфрути, які є природними антиоксидантами та підтримують імунітет.Також потрібно їсти ненасичені жирні кислоти. Їх багато в рибі, морепродуктах, горіхах, кунжуті, насінні льону.Крім того, нутриціолог дала такі поради:Для цього потрібно залізо. Його багато в гречці, яблуках, печінці, індичці, сочевиці, білій квасолі, петрушці, кропі, шпинаті.Організм потрібно насичувати корисними продуктами, але не варто переїдати.Саме чисту воду, а не різні напої.У цьому допоможе цинк: яйця, буряк, малина, гарбузове насіння, горіхи, злаки, сир, морепродукти, агрус.⠀: чорна смородина, болгарський перець, апельсини і лимони, зелень і часник.⠀Червоні овочі та фрукти (помідори, грейпфрути, кавуни, полуниця, малина, червоні яблука) – містять лікопін і антоціани, які допомагають боротися з ознаками старіння, тримати під контролем тиск і знижують ризик хвороб серця.Фіолетові продукти (червонокачанна капуста, ожина, баклажани, інжир, сливи, смородина, родзинки) – містять сильні антиоксиданти, допомагають знизити ризик захворювань на деякі види раку, хворобою Альцгеймера, уповільнюють процеси старіння.. Постарайтеся контролювати себе, адже жир знаходиться не тільки під шкірою, а й відбувається ожиріння внутрішніх органів, а це значно скорочує наше життя.Також волинська тренерка розповіла і про те, від чого краще відмовитися, що прискорює процеси старіння:. Не потрібно випікати курку до скоринки, краще це робити в рукаві для запікання.– не частіше 1 раз на тиждень. Віддати перевагу індичці, курці, рибі.– ніякого сала або свинини.⠀– чисті трансжири. Це отрута для організму.⠀"Пам’ятайте: важливо стежити за свої здоров’ям. Відвідувати лікаря і здавати аналізи хоча б раз на рік. Навіть якщо вас нічого не турбує. Турбота про себе і своє здоров’я точно продовжує життя", - підсумувала Надія Самох.

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