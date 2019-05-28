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У Луцьку біля перинатального центру з'явився «Сквер майбутнього»

У Луцьку біля перинатального центру з'явився «Сквер майбутнього»
Поруч із Волинським обласним перинатальним центром відкрили особливий сквер: кожне дерево в ньому буде означати появу на світ нового життя. «Народив дитину, посади дерево!» - такий заклик розташований на інформаційній дошці поблизу скверу.

До першої річниці роботи перинатального центру у майбутній сквер висадили кілька десятків декоративних слив, кленів, сакур та інших дерев. Річницю відзначали у п’ятницю, 11 вересня, а наприкінці офіційних заходів посадили перші дерева, повідомляє «Перший».

Ініціаторкою ідеї скверу стала керівниця перинатального центру Ірина Горавська. За підтримкою вона звернулася до Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

У Луцьку біля перинатального центру з'явився «Сквер майбутнього»


«Поруч із перинатальним лишилася незабудована територія і працівники попросили допомогти впорядкувати її. Керівник фонду Олександр Товстенюк підтримав цю ініціативу і до Дня дитини 1 червня відкрили дитячий майданчик з гойдалками. А з іншого боку вирішили організувати сквер. Вздовж приміщення висадили алею сакур, а з нагоди річниці продовжили висаджувати дерева», – розповіла заступниця керуючого справами, начальниця відділу з питань управління майна комунальної власності Волинської обласної ради Мирослава Якимчук.

Територія майбутнього скверу – пів гектара. Назва символічна – «Сквер майбутнього». За задумом, надалі тут будуть висаджувати дерева ті, хто щойно став батьками.

«Ми садимо дерева на всіх наших об’єктах, і житлових комплексах, і скверах, які будуємо для міста. Тому коли йшли на річницю перинатального центру, навіть не думали, що подарувати. Звичайно ж, дерева! Вибрали такі, що додадуть скверу сучасного вигляду, а навесні будуть дуже гарно цвісти. І долучилися до цієї хорошої ініціативи», - розповів керівник будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.

Андрій Разумовський розповідає, що садити дерева – це вже традиція, якої дотримуються на кожному об’єкті
Андрій Разумовський розповідає, що садити дерева – це вже традиція, якої дотримуються на кожному об’єкті


Роботи з облаштування скверу виконала луцька фірма «Бетон Брук Сервіс», яка раніше працювала над створенням скверу на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал, алеї навколо Луцького замку та скверу на вулиці Градний Узвіз.

Роман Савка – медичний директор перинатального центру
Роман Савка – медичний директор перинатального центру


«Ми виклали з бруківки пішохідні доріжки, загалом близько 300 квадратних метрів. Використовували сучасну безшовну плитку, тому коли мами будуть гуляти із візочками, колеса не будуть стукати, а малюки не будуть всередині «підскакувати». Роботи виконали дуже оперативно, фактично за тиждень, щоб встигнути до річниці», – розповів директор фірми Сергій Стрихарчук.

Андрій Разумовський і Сергій Стрихарчук – директор «Бетон Брук Сервіс»
Андрій Разумовський і Сергій Стрихарчук – директор «Бетон Брук Сервіс»
У Луцьку біля перинатального центру з'явився «Сквер майбутнього»
У Луцьку біля перинатального центру з'явився «Сквер майбутнього»
У Луцьку біля перинатального центру з'явився «Сквер майбутнього»
У Луцьку біля перинатального центру з'явився «Сквер майбутнього»
У Луцьку біля перинатального центру з'явився «Сквер майбутнього»
У Луцьку біля перинатального центру з'явився «Сквер майбутнього»



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Теги: перинатальний центр, Луцьк, Ірина Горавська, сквер, Андрій Разумовський
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