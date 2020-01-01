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Ранок 16 вересня: в Україні – 2 958 випадків коронавірусу і антирекорд смертності за добу

Ранок 16 вересня: в Україні – 2 958 випадків коронавірусу і антирекорд смертності за добу
За останню добу в Україні виявили 2 958 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 16 вересня сягнула 162 660.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (356), Тернопільській (380), Харківській (272), Одеській (284) областях.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 76 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 340.


За добу в Україні одужали 1514 людей. Загалом за весь час пандемії недугу здолали 72 324 українці.

На Волині загалом захворіли 6 428 людей, з них за останню добу - 76. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 138 людей. Двоє людей померли протягом останньої доби.

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Теги: коронавірус, статистика, 16 вересня
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