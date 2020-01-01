ТРЦ «ПортCity» запрошує лучан на виставку художниці*
Сьогодні, 16:19
Лучан та гостей міста запрошують оцінити роботи нового учасника конкурсу мистецтв, який влаштовує ТРЦ «ПортCity».
У ТРЦ презентуватимуть творчість художниці Ірини Голощапової.
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Тема виставки: «Яскрава стрічка» декоративний живопис/графіка.
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Насолодитися роботами Ірини Голощапової можна з 04.09. до 18.09. з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».
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У ТРЦ презентуватимуть творчість художниці Ірини Голощапової.
⠀
Тема виставки: «Яскрава стрічка» декоративний живопис/графіка.
⠀
Насолодитися роботами Ірини Голощапової можна з 04.09. до 18.09. з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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