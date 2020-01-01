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ТРЦ «ПортCity» запрошує лучан на виставку художниці*

ТРЦ «ПортCity» запрошує лучан на виставку художниці*
Лучан та гостей міста запрошують оцінити роботи нового учасника конкурсу мистецтв, який влаштовує ТРЦ «ПортCity».

У ТРЦ презентуватимуть творчість художниці Ірини Голощапової.

Тема виставки: «Яскрава стрічка» декоративний живопис/графіка.

Насолодитися роботами Ірини Голощапової можна з 04.09. до 18.09. з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».


ТРЦ «ПортCity» запрошує лучан на виставку художниці*

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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