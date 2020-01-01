вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 16 вересня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 16 вересня
За останню добу на Волині зареєстрували 76 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 95 осіб. Летальних випадків – 2 (м.Луцьк та Любомльський район).

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Нові випадки виявили: м. Луцьк – 12 , м. Нововолинськ – 16, Володимир – Волинський район – 7, Горохівський район – 8, Луцький район – 11, Камінь-Каширський район – 5, Рожищенський район – 2, Маневицький район – 1, Любомльський район – 2, Старовижівський район – 2, Любешівський район – 2, Турійський район – 1, Ківерцівський район – 7.

Загалом станом на 16 вересня в області зареєстрували 6504 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 413 у дітей та 736 у медичних працівників. Одужало 4542 особи, з них 303 дитини та 566 медичних працівників. 138 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 1711 (в т. ч. 36 летальних)
• Луцький район – 708 (в т. ч. 12 летальних)
• м. Нововолинськ – 411 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 121
• Володимир-Волинський район – 461 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 308 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 292 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 649 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 490 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 58
• Любомльський район – 95 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –220 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 364 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 225 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 122 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 116 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 96 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 57 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 77 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 42287 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 594 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 09:33
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 16 вересня
Сьогодні, 09:28
Курс валют у Луцьку на 16 вересня
Сьогодні, 09:11
Ранок 16 вересня: в Україні – 2 958 випадків коронавірусу і антирекорд смертності за добу
Сьогодні, 09:06
У Луцьку біля перинатального центру з'явився «Сквер майбутнього»
Сьогодні, 08:50
Схожі новини
75 нових хворих та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 15 вересня 75 нових хворих та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 15 вересня
15 вересень, 09:19
Ранок 14 вересня: в Україні – 2 462 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 64 Ранок 14 вересня: в Україні – 2 462 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 64
14 вересень, 09:08
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 10 вересня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 10 вересня
10 вересень, 09:41
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 вересня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 вересня
09 вересень, 11:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 09:33
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 16 вересня
Сьогодні, 09:28
 0
Курс валют у Луцьку на 16 вересня
Сьогодні, 09:11
 0
Ранок 16 вересня: в Україні – 2 958 випадків коронавірусу і антирекорд смертності за добу
Сьогодні, 09:06
 0
У Луцьку біля перинатального центру з'явився «Сквер майбутнього»
Сьогодні, 08:50
 0
Медіа
відео
1/8