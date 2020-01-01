Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 16 вересня
Сьогодні, 09:28
За останню добу на Волині зареєстрували 76 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 95 осіб. Летальних випадків – 2 (м.Луцьк та Любомльський район).
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 12 , м. Нововолинськ – 16, Володимир – Волинський район – 7, Горохівський район – 8, Луцький район – 11, Камінь-Каширський район – 5, Рожищенський район – 2, Маневицький район – 1, Любомльський район – 2, Старовижівський район – 2, Любешівський район – 2, Турійський район – 1, Ківерцівський район – 7.
Загалом станом на 16 вересня в області зареєстрували 6504 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 413 у дітей та 736 у медичних працівників. Одужало 4542 особи, з них 303 дитини та 566 медичних працівників. 138 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1711 (в т. ч. 36 летальних)
• Луцький район – 708 (в т. ч. 12 летальних)
• м. Нововолинськ – 411 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 121
• Володимир-Волинський район – 461 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 308 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 292 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 649 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 490 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 58
• Любомльський район – 95 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –220 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 364 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 225 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 122 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 116 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 96 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 57 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 77 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 42287 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 594 особи.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 12 , м. Нововолинськ – 16, Володимир – Волинський район – 7, Горохівський район – 8, Луцький район – 11, Камінь-Каширський район – 5, Рожищенський район – 2, Маневицький район – 1, Любомльський район – 2, Старовижівський район – 2, Любешівський район – 2, Турійський район – 1, Ківерцівський район – 7.
Загалом станом на 16 вересня в області зареєстрували 6504 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 413 у дітей та 736 у медичних працівників. Одужало 4542 особи, з них 303 дитини та 566 медичних працівників. 138 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1711 (в т. ч. 36 летальних)
• Луцький район – 708 (в т. ч. 12 летальних)
• м. Нововолинськ – 411 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 121
• Володимир-Волинський район – 461 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 308 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 292 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 649 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 490 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 58
• Любомльський район – 95 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –220 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 364 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 225 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 122 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 116 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 96 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 57 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 77 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 42287 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 594 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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