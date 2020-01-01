Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 16 вересня

За останню добу на Волині зареєстрували 76 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 95 осіб. Летальних випадків – 2 (м.Луцьк та Любомльський район).Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 12 , м. Нововолинськ – 16, Володимир – Волинський район – 7, Горохівський район – 8, Луцький район – 11, Камінь-Каширський район – 5, Рожищенський район – 2, Маневицький район – 1, Любомльський район – 2, Старовижівський район – 2, Любешівський район – 2, Турійський район – 1, Ківерцівський район – 7.Загалом станом на 16 вересня в області зареєстрували 6504 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 413 у дітей та 736 у медичних працівників. Одужало 4542 особи, з них 303 дитини та 566 медичних працівників. 138 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1711 (в т. ч. 36 летальних)• Луцький район – 708 (в т. ч. 12 летальних)• м. Нововолинськ – 411 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 121• Володимир-Волинський район – 461 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 308 (в т. ч. 5 летальних)• Камінь-Каширський район – 292 (в т. ч. 10 летальних)• Ківерцівський район – 649 ( в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 490 (в т. ч. 14 летальних),• Локачинський район – 58• Любомльський район – 95 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –220 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 364 ( в т. ч. 11 летальних)• Ратнівський район – 225 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 122 (в т. ч. 2 летальних)• Старовижівський район – 116 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 96 ( в т. ч. 1 летальний)• Шацький район – 57 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 77 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 42287 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 594 особи.