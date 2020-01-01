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У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час

У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час
У Луцьку муніципали уже вкотре викрили магазини, які торгують алкоголем у заборонений час.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.

Так, муніципали виявили порушення у магазині "Вишенька" по вулиці Федорова, 2А та магазині "Продукти" по вулиці Сагайдачного, 1.

За цими фактам на продавців склали адміністративні протоколи у відповідності до ч.2 ст.156 КУпАП і, як наслідок, на правопорушників чекає накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.

У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час
У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час
У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час

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Теги: Луцьк, торгівля, продавці, штраф
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