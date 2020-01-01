У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 09:33
У Луцьку муніципали уже вкотре викрили магазини, які торгують алкоголем у заборонений час.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.
Так, муніципали виявили порушення у магазині "Вишенька" по вулиці Федорова, 2А та магазині "Продукти" по вулиці Сагайдачного, 1.
За цими фактам на продавців склали адміністративні протоколи у відповідності до ч.2 ст.156 КУпАП і, як наслідок, на правопорушників чекає накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.
Так, муніципали виявили порушення у магазині "Вишенька" по вулиці Федорова, 2А та магазині "Продукти" по вулиці Сагайдачного, 1.
За цими фактам на продавців склали адміністративні протоколи у відповідності до ч.2 ст.156 КУпАП і, як наслідок, на правопорушників чекає накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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