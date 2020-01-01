У Луцьку влаштують всеукраїнський патріотичний забіг в пам'ять полеглих воїнів





Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.



Проведення забігу закладає щорічну традицію вшанування пам’яті полеглих воїнів, що віддали своє життя у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Саме цього дня, під час проведення забігу, кожен учасник вкотре зможе пригадати свого друга чи подругу, брата чи сестру, батька чи матір, чоловіка чи дружину, сина чи доньку, які більше ніколи не матимуть можливості пробігти під блакитним небом України, але які назавжди залишаться у пам’яті нашого народу Героями. Кожен учасник зможе вшанувати пам’ять полеглих героїв, таким чином подякувавши та висловивши підтримку близьким наших воїнів, об’єднанню ветеранів та діючим військовослужбовцям, службовцям сектору безпеки та оборони України, волонтерам та свідомим громадянам, які бережуть цінності української державності та незалежності.



Всі учасники допускаються до участі за умови належної



Обов’язково заповнити поле в анкеті «електронна адреса», з метою подальшого надсилання кожному зареєстрованому учаснику листа-повідомлення з номером та ім’ям загиблого, за якого він здійснює забіг.



Видача номерів відбуватиметься з 9.00 до 9.55 на Театральному майдані. Забіг пройде на дистанції 1.2 км за маршрутом: Театральний майдан – проспект Волі – перехрестя на вулиці Шопена і проспекту Волі – Театральний майдан.



За детальнішою інформацією звертатися: 0332 23 41 12 – Провідний спеціаліст Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Оксана Зуйко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 вересня у місті Луцьку на Театральному майдані о 10:00 відбудеться Всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ!».Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Проведення забігу закладає щорічну традицію вшанування пам’яті полеглих воїнів, що віддали своє життя у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Саме цього дня, під час проведення забігу, кожен учасник вкотре зможе пригадати свого друга чи подругу, брата чи сестру, батька чи матір, чоловіка чи дружину, сина чи доньку, які більше ніколи не матимуть можливості пробігти під блакитним небом України, але які назавжди залишаться у пам’яті нашого народу Героями. Кожен учасник зможе вшанувати пам’ять полеглих героїв, таким чином подякувавши та висловивши підтримку близьким наших воїнів, об’єднанню ветеранів та діючим військовослужбовцям, службовцям сектору безпеки та оборони України, волонтерам та свідомим громадянам, які бережуть цінності української державності та незалежності.Всі учасники допускаються до участі за умови належної онлайн-реєстрації яка триватиме до 09.00 год. 23 вересня 2020 року. У разі виявлення бажання присвятити забіг конкретній особі, потрібно вказати її ім’я, прізвище та по-батькові.Обов’язково заповнити поле в анкеті «електронна адреса», з метою подальшого надсилання кожному зареєстрованому учаснику листа-повідомлення з номером та ім’ям загиблого, за якого він здійснює забіг.Видача номерів відбуватиметься з 9.00 до 9.55 на Театральному майдані. Забіг пройде на дистанції 1.2 км за маршрутом: Театральний майдан – проспект Волі – перехрестя на вулиці Шопена і проспекту Волі – Театральний майдан.За детальнішою інформацією звертатися:– Провідний спеціаліст Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію