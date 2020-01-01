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Сезон картоплі на Волині: чи вродила цього року і скільки коштує

Сезон картоплі на Волині: чи вродила цього року і скільки коштує
На Волині сезон копання картоплі – у розпалі. Уже вибрали понад 50% нового врожаю.

Про це розповів Суспільному начальник відділу рослинництва управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Олександр Книш.

Аграрії та селяни кажуть, що цьогорічним врожаєм задоволені, а от ціною – ні. Кілограм картоплі на гуртовому ринку вартує 5 гривень. Минулого року восени ціна на картоплю була вдвічі дорожча.

В області щорічно вирощують більше мільйона тонн цієї культури. Житель села Мирків Горохівського району Анатолій Юхимчук посадив 0,20 га. Раніше, каже господар, під цю культуру виділяв більші площі. Зараз картоплю сім’я вирощує тільки для власних потреб. З його слів, продавати стало не вигідно.
Сезон картоплі на Волині: чи вродила цього року і скільки коштує

"Обробити насіння від шкідників, підживити площі, обприскати від жуків – все це дуже затратно. А ціна за картоплю 5 грн була ще 10 років тому. За цей час зросли ціни на комунальні послуги, хліб, пальне", - каже чоловік.

Дехто із селян, хто посадив та зібрав картоплі багато і не має де зберігати, набирають у сітки і продають культуру одразу з поля.

Ігор Гуменюк вже 20 років поспіль із Харкова приїздить на Горохівщину оптом купувати картоплю у селян. Чоловік розповів, що займається підприємницькою діяльність. Картоплю на Волині купує по 5 гривень за кілограм. За один день підприємець купив у волинян 20 тонн картоплі. У Харкові каже, що продаватиме по 7-8 грн.
Сезон картоплі на Волині: чи вродила цього року і скільки коштує

Чоловік розповідає, що міг би купувати картоплю в населення і дорожче, але на сході України багато конкурентів.

"Харківський ринок заполонила картопля, яку привозять із Білорусі. На вигляд вона гарна, але у ній багато хімії", - каже Ігор Гуменюк.

"99 % картоплі на Волині вирощують особисті селянські господарства", - розповів начальник відділу рослинництва управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Олександр Книш.

З його слів, цього року картоплею засадили 80 тисяч га. Це на 5 тисяч га більше ніж торік. Олександр Книш розповідає, що цінову політику диктує ринок, вона залежить від дефіциту чи надлишку продукції. За його словами, на Волині середня врожайність картоплі цього року – майже 150 центнерів з гектара.

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Теги: картопля, ціни
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