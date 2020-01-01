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На Хмельниччині рейсовий автобус зіткнувся з Tesla, є багато постраждалих. ФОТО

На Хмельниччині рейсовий автобус зіткнувся з Tesla, є багато постраждалих. ФОТО
В передмісті Хмельницького на автодорозі сполученням Чернівці — Житомир сталась дорожньо-транспортної пригоди за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля, у якій травмувалося 8 осіб.

Аварія сталася 15 вересня близько 18-ї години. У передмісті зіткнулися рейсовий автобус ПАЗ 4205 під керуванням 50-річного водія, який рухався за приміським маршрутом сполученням «Хмельницький — Карпівці», та автомобіль TESLA під керуванням 31-річного хмельничанина, - інформує сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Внаслідок ДТП попередньо 7 пасажирів автобуса та водій TESLA отримали тілесні ушкодження, ступінь важкості яких встановлюється.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Розслідування триває.

На Хмельниччині рейсовий автобус зіткнувся з Tesla, є багато постраждалих. ФОТО
На Хмельниччині рейсовий автобус зіткнувся з Tesla, є багато постраждалих. ФОТО
На Хмельниччині рейсовий автобус зіткнувся з Tesla, є багато постраждалих. ФОТО


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Теги: Хмельниччина, рейсовий автобус, Tesla
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Коментарі 1
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дуже швидкий автомобіль. Швидкість явно була вища за дозволену. Слід обладнати дорогу "лежачими поліцейськими" через кожних метрів 100-150 і аварійність різко зменшиться
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