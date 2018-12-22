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Черги на «Ягодині»: чому вони виникли і що роблять для їхнього усунення

Черги на «Ягодині»: чому вони виникли і що роблять для їхнього усунення
Черги, які утворюються на українській стороні митного пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ», виникають через карантинні заходи та обмеження, які запровадили в Республіці Польща. Здійснення пропускних операцій митниками сусідньої держави суттєво сповільнилося.

Станом на 15 вересня в чергах перебувають транспортні засоби, які вже оформлені службовцям митного пункту пропуску «Ягодин». Натомість суміжна сторона перейшла на режим вантажного пропускного коридору, що й спричиняє скупчення автомобілів на українській стороні, — повідомив речник Волинської митниці Держмитслужби Віталій Лопошук.

Крім того, додаткова затримка в часі виникає через робочий графік служби фітосанітарного огляду Республіки Польща. А саме — це відомство працює у будні з 9:00 до 18:00. Відповідно транспорт, який потребує цього огляду, але прибуває на митницю ввечері в п’ятницю змушений чекати ранку понеділка. Що не сприяє зменшенню скупчень автомобілів.

«Митний пост «Ягодин» працює в штатному режимі. Наразі пропускна здатність вантажних транспортних засобів сягає понад 400 одиниць за добу. Затримок при оформленні автомобілів немає», - розповів Віталій Лопошук.

Посадові особи Волинської митниці працюють над введенням електронної черги вантажних автомобілів та створення буферної зони для транспорту, який чекає на в’їзд в Республіку Польща.

На митниці радять охочим перетнути кордон з Польщею по можливості не робити це зранку, адже саме в цей період доби випадає найбільше навантаження на пункти перетину кордону.

Також інформацію про розмір автомобільної черги на виїзд з України кожні три години публікують на сторінці Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook.

Крім того рекомендують завантажити мобільний додаток «Камери кордону» (App Store, Play Market), щоб відстежувати інформацію про завантаженість пунктів пропуску, як з української, так і з польської сторони. У цьому додатку вказані також контакти чергових з усіх пунктів пропуску, яким ви можете зателефонувати, щоб дізнатись оперативну інформацію про черги.

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Теги: черги, кордон, митниця, Ягодин
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