На заправці у Луцькому районі через газ ледь не вибухнув автомобіль
Сьогодні, 11:44
В селі Струмівка Луцького району при наповненні газобалонного обладнання легкового автомобіля сталася розгерметизація балону, виникала загроза вибуху автомобіля на території автозаправної станції.
Інцидент трапився 15 вересня, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
На місці події працювали рятувальники, які забезпечили пожежну безпеку під час розгерметизації ГБО та відбуксирували автомобіль із території заправки на безпечну відстань.
Головне фото – ілюстративне.
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Інцидент трапився 15 вересня, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
На місці події працювали рятувальники, які забезпечили пожежну безпеку під час розгерметизації ГБО та відбуксирували автомобіль із території заправки на безпечну відстань.
Головне фото – ілюстративне.
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