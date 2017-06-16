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На заправці у Луцькому районі через газ ледь не вибухнув автомобіль

На заправці у Луцькому районі через газ ледь не вибухнув автомобіль
В селі Струмівка Луцького району при наповненні газобалонного обладнання легкового автомобіля сталася розгерметизація балону, виникала загроза вибуху автомобіля на території автозаправної станції.

Інцидент трапився 15 вересня, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

На місці події працювали рятувальники, які забезпечили пожежну безпеку під час розгерметизації ГБО та відбуксирували автомобіль із території заправки на безпечну відстань.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: газ, авто, заправка
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