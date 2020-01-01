Яким буде курс гривні до кінця року: прогноз експерта





Про це в коментарі кореспонденту Олексій Дорошенко.



"Девальвація. Нічого іншого не буде. Буде гривня потроху дешевшати. Тому що в будь-якому випадку, ми можемо припускати різні тенденції: зміцнення гривні, як раз девальвація, або вона буде на місці, оскільки поміняли Якова Смолія (колишній голова НБУ - ред.) два місяці тому, і якраз одна з вимог була все-таки робити кроки, які спрямовані на зміцнення економіки, то відповідно, ось зараз так чи інакше голова Національного банку це робить. Спочатку курс опустився досить різко, що, природно, призвело до побоювань про те, що може бути більш сильна девальвація, ніж передбачалося. Плюс премії закладали постачальники, імпортери. Зараз такого немає, тому що курс стабілізувався і просто почав щотижня опускатися на 10-15 копійок", - сказав Олексій Дорошенко.



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Він зазначив, що це найкраще, що може бути, коли всі розуміють напрямок руху, і ніяких неприємних сюрпризів бути не може.



"Так що я впевнений, що зараз якраз ось така плавна девальвація і буде. Тому що зараз немає ніяких підстав для якогось різкого обвалу або зміцнення гривні. Коли ми з вами бачили зміцнення гривні в цьому році - коли курс почав відкочуватися і долар був по 24,8 - це було зроблено абсолютно не для українського бізнесу", - додав експерт.



За його словами, зараз тенденції є прислухатися і розуміти запити бізнесу.



"Думаю, що ми там побачимо до 29 (гривень за долар - ред.), може бути там трошки навіть більше зайде на кінець грудня. Але оскільки ми там закладали курс в бюджет все-таки більше - зараз бюджет перераховувався за курсом 28,5 середньорічний, то ми на такий показник точно не вийдемо. Ми з вами будемо мати середньорічний показник десь може бути 27,5-27,7. Так що це як раз далеко навіть від запланованих, а це призведе до недонадходжень. Тому найкраще, що тільки може бути, - це коли все відбувається відповідно до плану", - зазначив Олексій Дорошенко, даючи прогноз щодо курсу гривні до долара до кінця року.



Він додав, що це означає, що держава чітко розуміє свої перспективи.



"Тільки ось сьогодні є якісь негативні новини - все, все дуже погано. І Кабінет міністрів на це реагує. Тому що можу сказати, що Кабінет міністрів цього року різко знизив прогноз курсу - опустив гривню відразу на 80 копійок, після пандемії, коли ніхто не розумів, що буде відбуватися - так от саме таке нерозуміння найгірше", - сказав експерт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До кінця року відбуватиметься плавна девальвація гривні, без різкого обвалу або зміцнення.Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів економічний експерт"Девальвація. Нічого іншого не буде. Буде гривня потроху дешевшати. Тому що в будь-якому випадку, ми можемо припускати різні тенденції: зміцнення гривні, як раз девальвація, або вона буде на місці, оскільки поміняли Якова Смолія (колишній голова НБУ - ред.) два місяці тому, і якраз одна з вимог була все-таки робити кроки, які спрямовані на зміцнення економіки, то відповідно, ось зараз так чи інакше голова Національного банку це робить. Спочатку курс опустився досить різко, що, природно, призвело до побоювань про те, що може бути більш сильна девальвація, ніж передбачалося. Плюс премії закладали постачальники, імпортери. Зараз такого немає, тому що курс стабілізувався і просто почав щотижня опускатися на 10-15 копійок", - сказав Олексій Дорошенко.Він зазначив, що це найкраще, що може бути, коли всі розуміють напрямок руху, і ніяких неприємних сюрпризів бути не може."Так що я впевнений, що зараз якраз ось така плавна девальвація і буде. Тому що зараз немає ніяких підстав для якогось різкого обвалу або зміцнення гривні. Коли ми з вами бачили зміцнення гривні в цьому році - коли курс почав відкочуватися і долар був по 24,8 - це було зроблено абсолютно не для українського бізнесу", - додав експерт.За його словами, зараз тенденції є прислухатися і розуміти запити бізнесу."Думаю, що ми там побачимо до 29 (гривень за долар - ред.), може бути там трошки навіть більше зайде на кінець грудня. Але оскільки ми там закладали курс в бюджет все-таки більше - зараз бюджет перераховувався за курсом 28,5 середньорічний, то ми на такий показник точно не вийдемо. Ми з вами будемо мати середньорічний показник десь може бути 27,5-27,7. Так що це як раз далеко навіть від запланованих, а це призведе до недонадходжень. Тому найкраще, що тільки може бути, - це коли все відбувається відповідно до плану", - зазначив Олексій Дорошенко, даючи прогноз щодо курсу гривні до долара до кінця року.Він додав, що це означає, що держава чітко розуміє свої перспективи."Тільки ось сьогодні є якісь негативні новини - все, все дуже погано. І Кабінет міністрів на це реагує. Тому що можу сказати, що Кабінет міністрів цього року різко знизив прогноз курсу - опустив гривню відразу на 80 копійок, після пандемії, коли ніхто не розумів, що буде відбуватися - так от саме таке нерозуміння найгірше", - сказав експерт.

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