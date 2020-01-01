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Ігор Чайка: «Влада повинна бути сервісною службою, а не адміністративною машиною»*

Ігор Чайка: «Влада повинна бути сервісною службою, а не адміністративною машиною»*
Відкритість влади дорівнює її ефективності, підзвітності та можливості розвивати країну. Прозорість – один із факторів, який допомагає знизити рівень корупції. Коли вся інформація оприлюднюється, — чиновникам складно проводити різні корупційні схеми.

На жаль, у Рейтингу прозорості українських міст серед 100 муніципалітетів Ковель — на 59 сходинці, а у 2017-му він був на 25-ій. Наприкінці серпня 2020-го команда програми «Transparent cities/Прозорі міста» оприлюднила результати проміжного вимірювання прозорості українських міст, але Ковеля у ньому немає.

Ковель вчиться на чужому досвіді

Тележурналіст Ігор Чайка добре знає цю проблему, тому, йдучи у мери Ковеля, поставив собі за мету зробити місто відкритим та прозорим, владу — підзвітною громаді. Щоб поділитися власним баченням майбутніх змін та вивчити досвід фахівців, Чайка зустрівся з експертами та громадськими діячами з Луцька та Ковеля.

До розмови запросив Сергія Омельчука, начальника відділу інвестиційної політики Луцької міськради, Ларису Карп'як, директорку департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку», Івана Чуліпу, екскерівника управління ДАБІ у Волинській області, Андрія Разумовського, директор БК «Інвестор», Олену Грицюк, голову правління ГО «Молодіжний центр Ковель» та Валерія Дружиновича, голову ГО «Спарта».

Ігор Чайка: «Влада повинна бути сервісною службою, а не адміністративною машиною»*


Гуртом обговорили реалізацію громадських ініціатив, запровадження програми «Публічний бюджет», платформи для комунікації влади і громади «Відкрите місто», розвиток ЦНАПу у новоствореній громаді та функціонування його віддалених робочих місць, створення при міській раді підрозділу щодо контролю за будівництвом та реконструкцією (ДАБІ) та інше.

«Завдання нової влади у Ковелі – стати справедливою, а для цього вона повинна бути відкритою та підзвітною громаді, – зазначив Чайка, розпочинаючи зустріч. – А якщо кожен її крок можна відстежити в публічній площині, скажімо, у своєму смартфоні, то чи буде у такої влади простір для якихось схем та махінацій? Очевидно, що ні. І я хочу, щоб так сталося в Ковелі».

Ігор Чайка: «Влада повинна бути сервісною службою, а не адміністративною машиною»*


«Публічний бюджет» – щось нове для Ковельської громади

Для ефективної співпраці з громадськими організаціями Ігор Чайка пропонує запровадити в громаді програму «Публічний бюджет». У міському бюджеті варто передбачити кошти, скажімо, піввідсотка від власних надходжень, саме для реалізації ідей громадських організацій та креативних жителів громади.

Як приклад, у такий спосіб можна реконструювати сквер, почистити русло річки, встановити оригінальну скульптуру чи провести фестиваль. Такий механізм фінансової підтримки громадських ініціатив діє вже в багатьох українських містах, зокрема, і в Луцьку.

«Бюджет участі» дає людям можливість скеровувати владу, куди витрачати бюджетні гроші. У нас вигравав Фестиваль козацького духу, були інклюзивні проекти-переможці. Скажімо, в межах «Публічного бюджету», видають книжки шрифтом Брайля, цьогоріч планували фестиваль для діток із синдромом Дауна. Це дійсно хороший інструмент, який дозволяє жителям громади визначати, що саме їм потрібно», – підтримав Чайку Сергій Омельчук, начальник відділу інвестиційної політики Луцької міськради.

Зі слів ковельчанина Валерія Дружиновича, в місті можна створити багатофункціональний майданчик для відпочинку, тренувань та дозвілля не тільки дітей та молоді з особливими потребами, а й для літніх людей.

Ігор Чайка: «Влада повинна бути сервісною службою, а не адміністративною машиною»*


Ковель стане відкритим містом

У планах претендента на посаду ковельського міського голови, тележурналіста Ігоря Чайки, — покращити комунікацію влади та громади завдяки комунікаційній платформі на базі мапи Ковеля.

Це стане можливим через впровадженню в місті проекту «Відкрите місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади».
Його головний інструмент – платформа www.opencity.in.ua. Платформа дозволяє описати проблему, позначити її на карті та сформувати електронний запит. Також вона передбачає можливість перевірити, в якому статусі наразі ваш запит: прийнятий до розгляду, вирішений, а якщо ні – то з якої причини.

«Коли такі платформи як «Відкрите місто», Сіті-боти чи щось інше починають працювати в громаді – людина розуміє, що це створено для неї. І вона вже не дозволить надавати послуги по-іншому чи не реагувати на звернення. Житель громади владу до цього змусить. Ця ініціатива допоможе жителям Ковеля та сіл бути почутими», – переконана Лариса Карп'як, очільниця Луцького ЦНАПу.

Ігор Чайка: «Влада повинна бути сервісною службою, а не адміністративною машиною»*


Ковельська громада виграє, коли управлятиме містобудуванням на місці

Сфера ДАБК (державного архітектурно-будівельного контролю) — одна з найперших, де розпочалася децентралізація. За даними офіційного сайту ДАБІ, на сьогодні 100 муніципалітетів перебрали на себе повноваження у сфері ДАБК. Але у Ковелі і донині не виявили бажання самостійно управляти містобудівними процесами. Хоча громада від цього істотно б виграла.

Річ у тім, що виконання місцевим самоврядуванням повноважень у сфері ДАБК сприяє формуванню комфортного, безпечного середовища для жителів муніципалітету, а також отриманню суб'єктами містобудування якісних послуг, економічному розвитку муніципалітетів. Тому, на думку Ігоря Чайки, при реформуванні дуже важливо зберегти повноцінне виконання органами місцевого самоврядування повноважень у цій сфері ДАБК.

«Ми зможемо ефективно формувати стратегію розвитку міста та інвестиційні пропозиції», – каже Чайка.

А ще місто поповнюватиме свій бюджет. До речі, торік у Ковелі, зі слів Івана Чуліпи, здали біля 10 об’єктів СС-2, тож лише на сертифікатах заробили майже півмільйона гривень.

Вигідно це було б не лише для інвесторів, але й для пересічних жителів громади та забудовників.

«Ковель — привабливе місто для інвестицій. Треба, щоб ця структура була на рівні міської ради. Бо будь-якому забудовникові легше працювати з місцевими, – каже Андрій Разумовський. – У Луцьку це все працює прозоро, без корупції, ми не втрачаємо час, а от із будівництвом у Ковельському та Луцькому районах, де все треба робити через Київ, усе значно довше».

Йшлося на зустрічі й про необхідність відкритого доступу до Генерального плану Ковеля.

Ігор Чайка: «Влада повинна бути сервісною службою, а не адміністративною машиною»*


Ковельська громада – один великий ЦНАП

Зі створенням Ковельської міської територіальної громади влада міста отримує виклик забезпечити, як мінімум, не гірші адміністративні послуги людям, які проживають у селах, що приєднаються до Ковеля.

«Влада повинна бути сервісною службою, а не адміністративною машиною. Хочу, щоб це сталося в ковельській громаді. Тим паче, що не треба вигадувати велосипед, а просто застосовувати досвід європейських і українських міст. Брати за приклад, зокрема, Луцьк, де ЦНАП — один із найкращих в Україні», – каже Ігор Чайка.

Саме тому важливою була думка пані Лариси Карп’як:
«Для Ковельської громади дуже актуальні підрозділи ЦНАПу по всій території, так звані відділені робочі місця. За стандартами ULEAD воно має бути одне на дві-три тисячі населення. Коли люди зрозуміють, що з послугою інспектор приїде до них в село і надасть послугу не лише платну, але й соціальну, що це роблять для них, бо вони важливі, — то це буде дуже добре».

Ігор Чайка: «Влада повинна бути сервісною службою, а не адміністративною машиною»*
Ігор Чайка: «Влада повинна бути сервісною службою, а не адміністративною машиною»*
Ігор Чайка: «Влада повинна бути сервісною службою, а не адміністративною машиною»*
Ігор Чайка: «Влада повинна бути сервісною службою, а не адміністративною машиною»*


Ореста ДЗВОНАРКА

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Теги: Ігор Чайка, Ковель, вибори, політична реклама
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