Ігор Чайка: «Влада повинна бути сервісною службою, а не адміністративною машиною»*





На жаль, у Рейтингу прозорості українських міст серед 100 муніципалітетів Ковель — на 59 сходинці, а у 2017-му він був на 25-ій. Наприкінці серпня 2020-го команда програми «Transparent cities/Прозорі міста» оприлюднила результати проміжного вимірювання прозорості українських міст, але Ковеля у ньому немає.



Ковель вчиться на чужому досвіді



Тележурналіст Ігор Чайка добре знає цю проблему, тому, йдучи у мери Ковеля, поставив собі за мету зробити місто відкритим та прозорим, владу — підзвітною громаді. Щоб поділитися власним баченням майбутніх змін та вивчити досвід фахівців, Чайка зустрівся з експертами та громадськими діячами з Луцька та Ковеля.



До розмови запросив Сергія Омельчука, начальника відділу інвестиційної політики Луцької міськради, Ларису Карп'як, директорку департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку», Івана Чуліпу, екскерівника управління ДАБІ у Волинській області, Андрія Разумовського, директор БК «Інвестор», Олену Грицюк, голову правління ГО «Молодіжний центр Ковель» та Валерія Дружиновича, голову ГО «Спарта».







Гуртом обговорили реалізацію громадських ініціатив, запровадження програми «Публічний бюджет», платформи для комунікації влади і громади «Відкрите місто», розвиток ЦНАПу у новоствореній громаді та функціонування його віддалених робочих місць, створення при міській раді підрозділу щодо контролю за будівництвом та реконструкцією (ДАБІ) та інше.



«Завдання нової влади у Ковелі – стати справедливою, а для цього вона повинна бути відкритою та підзвітною громаді, – зазначив Чайка, розпочинаючи зустріч. – А якщо кожен її крок можна відстежити в публічній площині, скажімо, у своєму смартфоні, то чи буде у такої влади простір для якихось схем та махінацій? Очевидно, що ні. І я хочу, щоб так сталося в Ковелі».







«Публічний бюджет» – щось нове для Ковельської громади



Для ефективної співпраці з громадськими організаціями Ігор Чайка пропонує запровадити в громаді програму «Публічний бюджет». У міському бюджеті варто передбачити кошти, скажімо, піввідсотка від власних надходжень, саме для реалізації ідей громадських організацій та креативних жителів громади.



Як приклад, у такий спосіб можна реконструювати сквер, почистити русло річки, встановити оригінальну скульптуру чи провести фестиваль. Такий механізм фінансової підтримки громадських ініціатив діє вже в багатьох українських містах, зокрема, і в Луцьку.



«Бюджет участі» дає людям можливість скеровувати владу, куди витрачати бюджетні гроші. У нас вигравав Фестиваль козацького духу, були інклюзивні проекти-переможці. Скажімо, в межах «Публічного бюджету», видають книжки шрифтом Брайля, цьогоріч планували фестиваль для діток із синдромом Дауна. Це дійсно хороший інструмент, який дозволяє жителям громади визначати, що саме їм потрібно», – підтримав Чайку Сергій Омельчук, начальник відділу інвестиційної політики Луцької міськради.



Зі слів ковельчанина Валерія Дружиновича, в місті можна створити багатофункціональний майданчик для відпочинку, тренувань та дозвілля не тільки дітей та молоді з особливими потребами, а й для літніх людей.







Ковель стане відкритим містом



У планах претендента на посаду ковельського міського голови, тележурналіста Ігоря Чайки, — покращити комунікацію влади та громади завдяки комунікаційній платформі на базі мапи Ковеля.



Це стане можливим через впровадженню в місті проекту «Відкрите місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади».

Його головний інструмент – платформа



«Коли такі платформи як «Відкрите місто», Сіті-боти чи щось інше починають працювати в громаді – людина розуміє, що це створено для неї. І вона вже не дозволить надавати послуги по-іншому чи не реагувати на звернення. Житель громади владу до цього змусить. Ця ініціатива допоможе жителям Ковеля та сіл бути почутими», – переконана Лариса Карп'як, очільниця Луцького ЦНАПу.







Ковельська громада виграє, коли управлятиме містобудуванням на місці



Сфера ДАБК (державного архітектурно-будівельного контролю) — одна з найперших, де розпочалася децентралізація. За даними офіційного сайту ДАБІ, на сьогодні 100 муніципалітетів перебрали на себе повноваження у сфері ДАБК. Але у Ковелі і донині не виявили бажання самостійно управляти містобудівними процесами. Хоча громада від цього істотно б виграла.



Річ у тім, що виконання місцевим самоврядуванням повноважень у сфері ДАБК сприяє формуванню комфортного, безпечного середовища для жителів муніципалітету, а також отриманню суб'єктами містобудування якісних послуг, економічному розвитку муніципалітетів. Тому, на думку Ігоря Чайки, при реформуванні дуже важливо зберегти повноцінне виконання органами місцевого самоврядування повноважень у цій сфері ДАБК.



«Ми зможемо ефективно формувати стратегію розвитку міста та інвестиційні пропозиції», – каже Чайка.



А ще місто поповнюватиме свій бюджет. До речі, торік у Ковелі, зі слів Івана Чуліпи, здали біля 10 об’єктів СС-2, тож лише на сертифікатах заробили майже півмільйона гривень.



Вигідно це було б не лише для інвесторів, але й для пересічних жителів громади та забудовників.



«Ковель — привабливе місто для інвестицій. Треба, щоб ця структура була на рівні міської ради. Бо будь-якому забудовникові легше працювати з місцевими, – каже Андрій Разумовський. – У Луцьку це все працює прозоро, без корупції, ми не втрачаємо час, а от із будівництвом у Ковельському та Луцькому районах, де все треба робити через Київ, усе значно довше».



Йшлося на зустрічі й про необхідність відкритого доступу до Генерального плану Ковеля.







Ковельська громада – один великий ЦНАП



Зі створенням Ковельської міської територіальної громади влада міста отримує виклик забезпечити, як мінімум, не гірші адміністративні послуги людям, які проживають у селах, що приєднаються до Ковеля.



«Влада повинна бути сервісною службою, а не адміністративною машиною. Хочу, щоб це сталося в ковельській громаді. Тим паче, що не треба вигадувати велосипед, а просто застосовувати досвід європейських і українських міст. Брати за приклад, зокрема, Луцьк, де ЦНАП — один із найкращих в Україні», – каже Ігор Чайка.



Саме тому важливою була думка пані Лариси Карп’як:

«Для Ковельської громади дуже актуальні підрозділи ЦНАПу по всій території, так звані відділені робочі місця. За стандартами ULEAD воно має бути одне на дві-три тисячі населення. Коли люди зрозуміють, що з послугою інспектор приїде до них в село і надасть послугу не лише платну, але й соціальну, що це роблять для них, бо вони важливі, — то це буде дуже добре».







Ореста ДЗВОНАРКА



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відкритість влади дорівнює її ефективності, підзвітності та можливості розвивати країну. Прозорість – один із факторів, який допомагає знизити рівень корупції. Коли вся інформація оприлюднюється, — чиновникам складно проводити різні корупційні схеми.На жаль, у Рейтингу прозорості українських міст серед 100 муніципалітетів Ковель — на 59 сходинці, а у 2017-му він був на 25-ій. Наприкінці серпня 2020-го команда програми «Transparent cities/Прозорі міста» оприлюднила результати проміжного вимірювання прозорості українських міст, але Ковеля у ньому немає.Тележурналістдобре знає цю проблему, тому, йдучи у мери Ковеля, поставив собі за мету зробити місто відкритим та прозорим, владу — підзвітною громаді. Щоб поділитися власним баченням майбутніх змін та вивчити досвід фахівців, Чайка зустрівся з експертами та громадськими діячами з Луцька та Ковеля.До розмови запросив, начальника відділу інвестиційної політики Луцької міськради,, директорку департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку»,, екскерівника управління ДАБІ у Волинській області,, директор БК «Інвестор»,, голову правління ГО «Молодіжний центр Ковель» та, голову ГО «Спарта».Гуртом обговорили реалізацію громадських ініціатив, запровадження програми «Публічний бюджет», платформи для комунікації влади і громади «Відкрите місто», розвиток ЦНАПу у новоствореній громаді та функціонування його віддалених робочих місць, створення при міській раді підрозділу щодо контролю за будівництвом та реконструкцією (ДАБІ) та інше.«Завдання нової влади у Ковелі – стати справедливою, а для цього вона повинна бути відкритою та підзвітною громаді, – зазначив Чайка, розпочинаючи зустріч. – А якщо кожен її крок можна відстежити в публічній площині, скажімо, у своєму смартфоні, то чи буде у такої влади простір для якихось схем та махінацій? Очевидно, що ні. І я хочу, щоб так сталося в Ковелі».Для ефективної співпраці з громадськими організаціями Ігор Чайка пропонує запровадити в громаді програму «Публічний бюджет». У міському бюджеті варто передбачити кошти, скажімо, піввідсотка від власних надходжень, саме для реалізації ідей громадських організацій та креативних жителів громади.Як приклад, у такий спосіб можна реконструювати сквер, почистити русло річки, встановити оригінальну скульптуру чи провести фестиваль. Такий механізм фінансової підтримки громадських ініціатив діє вже в багатьох українських містах, зокрема, і в Луцьку.«Бюджет участі» дає людям можливість скеровувати владу, куди витрачати бюджетні гроші. У нас вигравав Фестиваль козацького духу, були інклюзивні проекти-переможці. Скажімо, в межах «Публічного бюджету», видають книжки шрифтом Брайля, цьогоріч планували фестиваль для діток із синдромом Дауна. Це дійсно хороший інструмент, який дозволяє жителям громади визначати, що саме їм потрібно», – підтримав Чайку Сергій Омельчук, начальник відділу інвестиційної політики Луцької міськради.Зі слів ковельчанина Валерія Дружиновича, в місті можна створити багатофункціональний майданчик для відпочинку, тренувань та дозвілля не тільки дітей та молоді з особливими потребами, а й для літніх людей.У планах претендента на посаду ковельського міського голови, тележурналіста Ігоря Чайки, — покращити комунікацію влади та громади завдяки комунікаційній платформі на базі мапи Ковеля.Це стане можливим через впровадженню в місті проекту «Відкрите місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади».Його головний інструмент – платформа www.opencity.in.ua . Платформа дозволяє описати проблему, позначити її на карті та сформувати електронний запит. Також вона передбачає можливість перевірити, в якому статусі наразі ваш запит: прийнятий до розгляду, вирішений, а якщо ні – то з якої причини.«Коли такі платформи як «Відкрите місто», Сіті-боти чи щось інше починають працювати в громаді – людина розуміє, що це створено для неї. І вона вже не дозволить надавати послуги по-іншому чи не реагувати на звернення. Житель громади владу до цього змусить. Ця ініціатива допоможе жителям Ковеля та сіл бути почутими», – переконана Лариса Карп'як, очільниця Луцького ЦНАПу.Сфера ДАБК (державного архітектурно-будівельного контролю) — одна з найперших, де розпочалася децентралізація. За даними офіційного сайту ДАБІ, на сьогодні 100 муніципалітетів перебрали на себе повноваження у сфері ДАБК. Але у Ковелі і донині не виявили бажання самостійно управляти містобудівними процесами. Хоча громада від цього істотно б виграла.Річ у тім, що виконання місцевим самоврядуванням повноважень у сфері ДАБК сприяє формуванню комфортного, безпечного середовища для жителів муніципалітету, а також отриманню суб'єктами містобудування якісних послуг, економічному розвитку муніципалітетів. Тому, на думку Ігоря Чайки, при реформуванні дуже важливо зберегти повноцінне виконання органами місцевого самоврядування повноважень у цій сфері ДАБК.«Ми зможемо ефективно формувати стратегію розвитку міста та інвестиційні пропозиції», – каже Чайка.А ще місто поповнюватиме свій бюджет. До речі, торік у Ковелі, зі слів Івана Чуліпи, здали біля 10 об’єктів СС-2, тож лише на сертифікатах заробили майже півмільйона гривень.Вигідно це було б не лише для інвесторів, але й для пересічних жителів громади та забудовників.«Ковель — привабливе місто для інвестицій. Треба, щоб ця структура була на рівні міської ради. Бо будь-якому забудовникові легше працювати з місцевими, – каже Андрій Разумовський. – У Луцьку це все працює прозоро, без корупції, ми не втрачаємо час, а от із будівництвом у Ковельському та Луцькому районах, де все треба робити через Київ, усе значно довше».Йшлося на зустрічі й про необхідність відкритого доступу до Генерального плану Ковеля.Зі створенням Ковельської міської територіальної громади влада міста отримує виклик забезпечити, як мінімум, не гірші адміністративні послуги людям, які проживають у селах, що приєднаються до Ковеля.«Влада повинна бути сервісною службою, а не адміністративною машиною. Хочу, щоб це сталося в ковельській громаді. Тим паче, що не треба вигадувати велосипед, а просто застосовувати досвід європейських і українських міст. Брати за приклад, зокрема, Луцьк, де ЦНАП — один із найкращих в Україні», – каже Ігор Чайка.Саме тому важливою була думка пані Лариси Карп’як:«Для Ковельської громади дуже актуальні підрозділи ЦНАПу по всій території, так звані відділені робочі місця. За стандартами ULEAD воно має бути одне на дві-три тисячі населення. Коли люди зрозуміють, що з послугою інспектор приїде до них в село і надасть послугу не лише платну, але й соціальну, що це роблять для них, бо вони важливі, — то це буде дуже добре».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію