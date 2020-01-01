Волинські прикордонники не пропустили пів сотні хасидів, які намагалися прорватися в Україну. ВІДЕО. ФОТО

пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області.



На місце прибув Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко,



Він перевірив резерви, які залучені для забезпечення дотримання порядку та недопущення порушень на державному кордоні. Окрім сил відомства, були задіяні підрозділи Нацполіції та Нацгвардії, з якими налагоджена чітка координація і взаємодія.



Також керівник ДПСУ на лінії державного кордону зустрівся з іноземцями. Він вкотре довів їм рішення Уряду, яке діє в Україні і регламентує порядок перетину кордону, і акцентував увагу, що всі вони, прямуючи в нашу державу, свідомо розуміли наявність обмеження на в’їзд.



«Ви про такі рішення знали три тижні тому. Я розумію ваші традиції і звичаї, я розумію наскільки важливо вам опинитися в Умані, проте в цьому році це не можливо. Уряд України прийняв рішення щодо обмеження в’їзду іноземців виходячи із ситуації в Україні. З метою недопущення поширення коронавірусу територією України наразі в’їзд іноземців заборонений», – сказав він.



Сергій Дейнеко попросив іноземців не апелювати до чуток щодо, начебто, прийнятого рішення про їх пропуск через кордон.



Крім того, голова відомства наголосив на неприпустимості спроб порушення кордону.



«Громадянин Ізраїлю, який очікував на пропуск на Чернігівщині, спробував незаконно перетнути кордон. Він був негайно затриманий та повернутий зворотно з забороною в’їзду в Україну на 5 років. Тому закликаю Вас не порушувати закони України і не вдаватися до незаконних дій», – зазначив він.



Загалом між українським та білоруським пунктами пропусків вчора увечері знаходились близько 50 осіб, які після опівночі повернулися на територію Республіки Білорусь.



Крім того, зазначають, що на Чернігівщині навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» станом на 8:00 ранку 16 вересня перебувають близько 1000 іноземців, які не полишають спроб потрапити в Україну.



Ситуація на кордоні залишається контрольованою. Підрозділи ДПСУ у тісній співпраці з територіальними органами НП та НГУ мають достатньо сил та засобів, аби забезпечити належну охорону державного кордону, контроль за дотримання правил прикордонного режиму та режимом у пунктах пропуску в період дії обмежень щодо в’їзду іноземців на територію України.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 вересня ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп іноземців навпротиНа місце прибув Голова Державної прикордонної служби України повідомляє пресслужба відомства.Він перевірив резерви, які залучені для забезпечення дотримання порядку та недопущення порушень на державному кордоні. Окрім сил відомства, були задіяні підрозділи Нацполіції та Нацгвардії, з якими налагоджена чітка координація і взаємодія.Також керівник ДПСУ на лінії державного кордону зустрівся з іноземцями. Він вкотре довів їм рішення Уряду, яке діє в Україні і регламентує порядок перетину кордону, і акцентував увагу, що всі вони, прямуючи в нашу державу, свідомо розуміли наявність обмеження на в’їзд.«Ви про такі рішення знали три тижні тому. Я розумію ваші традиції і звичаї, я розумію наскільки важливо вам опинитися в Умані, проте в цьому році це не можливо. Уряд України прийняв рішення щодо обмеження в’їзду іноземців виходячи із ситуації в Україні. З метою недопущення поширення коронавірусу територією України наразі в’їзд іноземців заборонений», – сказав він.Сергій Дейнеко попросив іноземців не апелювати до чуток щодо, начебто, прийнятого рішення про їх пропуск через кордон.Крім того, голова відомства наголосив на неприпустимості спроб порушення кордону.«Громадянин Ізраїлю, який очікував на пропуск на Чернігівщині, спробував незаконно перетнути кордон. Він був негайно затриманий та повернутий зворотно з забороною в’їзду в Україну на 5 років. Тому закликаю Вас не порушувати закони України і не вдаватися до незаконних дій», – зазначив він.Загалом між українським та білоруським пунктами пропусків вчора увечері знаходились близько 50 осіб, які після опівночі повернулися на територію Республіки Білорусь.Крім того, зазначають, що на Чернігівщині навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» станом на 8:00 ранку 16 вересня перебувають близько 1000 іноземців, які не полишають спроб потрапити в Україну.Ситуація на кордоні залишається контрольованою. Підрозділи ДПСУ у тісній співпраці з територіальними органами НП та НГУ мають достатньо сил та засобів, аби забезпечити належну охорону державного кордону, контроль за дотримання правил прикордонного режиму та режимом у пунктах пропуску в період дії обмежень щодо в’їзду іноземців на територію України.

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