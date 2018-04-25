Відпочинок у Єгипті під час пандемії: що потрібно знати туристам з України





Аби поїздка за кордон не перетворилась на жахливу пригоду, сайт



"Громадяни, які готуються до відпустки за кордоном, в умовах пандемії повинні відповідально ставитись до планування своєї поїздки, зокрема, оцінювати можливі ризики, вивчати правила в’їзду та перебування в країні прибуття", - розповіли у пресслужбі відомства.



НОВІ ПРАВИЛА В'ЇЗДУ ДО ЄГИПТУ



За новими правила в'їзду до Єгипту усі туристи від 6 років зобов'язані мати з собою сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття до країни.



Тим громадянам, які прибувають до аеропортів курортних міст Хургада, Шарм ель-Шейх, Марса-Алам та Таба і не мають із собою сертифікатів з негативним результатом ПЛР-тесту, дозволяється зробити ПЛР-тест безпосередньо після прибуття у ці чотири аеропорти за 30 доларів.





ЯКЩО У ВАС ВИЯВИЛИ КОРОНАВІРУС



У разі, якщо тест на коронавірус показав позитивний результат, то туриста помістять на самоізоляцію.



"Ті туристи, які при в’їзді до Єгипту матимуть позитивний результат ПЛР-тесту, повинні пройти карантин в окремо виділених приміщеннях заброньованого ними готелю. З огляду на наявність інфекції, така категорія туристів під час ізоляції не може користуватись зручностями готелю", - повідомили нам в Міністерстві закордонних справ.



У відомстві пояснили, що самоізоляція туриста триває до моменту, коли повторний тест матиме негативний результат. Як правило, його проводять через 7 днів після первинного тестування, або за 72 години до запланованого вильоту.



"При цьому послуга сплачується туристом. Орієнтовна вартість повторного тесту та приїзду до готелю медичної бригади становить 130 доларів. У деяких випадках такі витрати можуть покриватись за рахунок страхової компанії, а відтак туристам рекомендується при купівлі відповідного поліса уточнювати це питання у страхового агента", - відповіли нам в пресслужбі МЗС.



У міністерстві зазначили, що пасажири з COVID-19 не можуть бути допущені до посадки у літак доти, поки не отримають негативного результату ПЛР-тесту.



Також в МЗС уточнили, що у разі призначення місцевим лікарем спеціальних препаратів, вони надаються хворим безкоштовно.



ХТО ОПЛАТИТЬ САМОІЗОЛЯЦІЮ В ГОТЕЛІ



Сайт ТСН.ua у інформаційному запиті до МЗС також уточнив, хто повинен оплатити перебування українських туристів в готелі на самоізоляції, якщо у них виявили COVID-19.



"Стосовно оплати періоду перебування українських туристів на самоізоляції інформуємо, що такі витрати покриваються готелем. У випадку, якщо турист змушений залишатись на карантині і після сплаченого ним терміну, готель безкоштовно продовжує термін перебування особи до отримання нею негативного результату ПЛР-тесту", - відповіли у пресслужбі міністерства.



У разі потрапляння в схожі ситуації громадяни України не повинні порушувати карантинний режим і самовільно не залишати місце ізоляції, кажуть у відомстві.



Також слід пам’ятати, що відсутність симптомів захворювання не дає гарантій того, що зроблений по прибуттю ПЛР-тест виявиться негативним, а отже слід бути готовим до того, що у разі виявлення позитивного результату, відпустка відбуватиметься в умовах самоізоляції.



"Зазвичай, проблемні питання вирішуються туристами самостійно шляхом звернень до представництв страхових компаній чи туроператорів", - резюмували у Міністерстві закордонних справ України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оксамитовий сезон – один з найбільш сприятливих періодів для відпочинку, і українці цим успішно користуються. Ціни на путівки стають дешевшими, а клімат помірним. Утім, пандемія коронавірусу внесла свої корективи і у сферу відпочинку. Один з найпопулярніших напрямків серед українських туристів - Єгипет від 1 вересня змінив правила в'їзду на територію країни. Тому усі, хто хоче потрапити до Єгипту, змушені пройти обов'язкове тестування на COVID-19.Аби поїздка за кордон не перетворилась на жахливу пригоду, сайт ТСН.ua розпитав у Міністерстві закордонних справ, що потрібно знати українцям, перш, ніж вони вирушать у подорож. Також журналісти поцікавились у відомстві, що робити туристам у разі, якщо у них виявлять коронавірус на відпочинку, хто оплатить їхню самоізоляцію, лікування та повторний COVID-тест."Громадяни, які готуються до відпустки за кордоном, в умовах пандемії повинні відповідально ставитись до планування своєї поїздки, зокрема, оцінювати можливі ризики, вивчати правила в’їзду та перебування в країні прибуття", - розповіли у пресслужбі відомства.За новими правила в'їзду до Єгипту усі туристи від 6 років зобов'язані мати з собою сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття до країни.Тим громадянам, які прибувають до аеропортів курортних міст Хургада, Шарм ель-Шейх, Марса-Алам та Таба і не мають із собою сертифікатів з негативним результатом ПЛР-тесту, дозволяється зробити ПЛР-тест безпосередньо після прибуття у ці чотири аеропорти за 30 доларів.У разі, якщо тест на коронавірус показав позитивний результат, то туриста помістять на самоізоляцію."Ті туристи, які при в’їзді до Єгипту матимуть позитивний результат ПЛР-тесту, повинні пройти карантин в окремо виділених приміщеннях заброньованого ними готелю. З огляду на наявність інфекції, така категорія туристів під час ізоляції не може користуватись зручностями готелю", - повідомили нам в Міністерстві закордонних справ.У відомстві пояснили, що самоізоляція туриста триває до моменту, коли повторний тест матиме негативний результат. Як правило, його проводять через 7 днів після первинного тестування, або за 72 години до запланованого вильоту."При цьому послуга сплачується туристом. Орієнтовна вартість повторного тесту та приїзду до готелю медичної бригади становить 130 доларів. У деяких випадках такі витрати можуть покриватись за рахунок страхової компанії, а відтак туристам рекомендується при купівлі відповідного поліса уточнювати це питання у страхового агента", - відповіли нам в пресслужбі МЗС.У міністерстві зазначили, що пасажири з COVID-19 не можуть бути допущені до посадки у літак доти, поки не отримають негативного результату ПЛР-тесту.Також в МЗС уточнили, що у разі призначення місцевим лікарем спеціальних препаратів, вони надаються хворим безкоштовно.Сайт ТСН.ua у інформаційному запиті до МЗС також уточнив, хто повинен оплатити перебування українських туристів в готелі на самоізоляції, якщо у них виявили COVID-19."Стосовно оплати періоду перебування українських туристів на самоізоляції інформуємо, що такі витрати покриваються готелем. У випадку, якщо турист змушений залишатись на карантині і після сплаченого ним терміну, готель безкоштовно продовжує термін перебування особи до отримання нею негативного результату ПЛР-тесту", - відповіли у пресслужбі міністерства.У разі потрапляння в схожі ситуації громадяни України не повинні порушувати карантинний режим і самовільно не залишати місце ізоляції, кажуть у відомстві.Також слід пам’ятати, що відсутність симптомів захворювання не дає гарантій того, що зроблений по прибуттю ПЛР-тест виявиться негативним, а отже слід бути готовим до того, що у разі виявлення позитивного результату, відпустка відбуватиметься в умовах самоізоляції."Зазвичай, проблемні питання вирішуються туристами самостійно шляхом звернень до представництв страхових компаній чи туроператорів", - резюмували у Міністерстві закордонних справ України.

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