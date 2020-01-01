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Сергій Карпук: «Найкращий районний бюджет в області – результат діалогу з бізнесом»*

Сергій Карпук: «Найкращий районний бюджет в області – результат діалогу з бізнесом»*
Молодий, амбітний, цілеспрямований, Сергій Карпук прийшов на посаду голови Шацької районної ради фахівцем з трьома дипломами магістра економіки і права (один з них – з відзнакою) та першим досвідом роботи. Зізнався, що, працюючи на державній службі та в банківській сфері, часто спілкувався з представниками місцевої влади. Це спонукало його спробувати власні сили в політиці і взяти участь у виборах.

Під час волевиявлення Сергій Вікторович отримав високий вотум довіри спершу від жителів Шацького району, а згодом – і від депутатів. Сповнений нових ідей і конкретних планів їхньої реалізації, професійного сумління і бажання бути корисним для людей, він розпочав свою діяльність на посаді керівника району. І от уже п’ять років, як Сергій Карпук вміло спрямовує думки та дії районних обранців у русло вирішення соціальних, економічних, гуманітарних проблем Шацького краю, здобуваючи репутацію досвідченого управлінця.

«За цей час ми з депутатами стали однією командою, яка чітко знає свої можливості, розставляє пріоритети та злагоджено працює для громади і її людей», – розповідає керівник.

З його слів, спочатку було досить важко. Невідомі нюанси нової посади, величезний обсяг завдань, відповідальність породжували почуття тривоги. Втім, наполегливість, взаєморозуміння і послідовність спільних дій трансформувалися на сесійних засіданнях у правильні рішення, а ті, в свою чергу – в успішно реалізовані проекти.

«За час каденції ми зробили чимало хороших справ буквально в кожному населеному пункті району. Це результати, котрі направду радують і за які нам щиро дякують люди», – не без гордості констатує очільник району.

Ще на початку роботи для Сергія Карпука основним викликом стала добудова приміщення початкових класів Шацької школи-гімназії. У 2016-у умовою її завершення було співфінансування на суму понад 1,7 млн. грн., що становило майже чверть районного бюджету. За підтримки голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці освітній заклад добудували, і от уже четвертий рік поспіль шацькі діти навчаються в гарних умовах.

А от школу в Затишші успішно оптимізували, і тепер учні доїжджають на навчання комфортним автобусом і здобувають знання в сучасному закладі освіти.

В селі Піща триває будівництво нової школи. Всі проектні роботи виконані за кошти районного бюджету, також районна рада повністю забезпечила співфінансування будівництва протягом 2019-2020 років. Є надія, що заклад добудують у 2021 році, і його відкриття стане масштабною подією в районі.

Як запевнив Сергій Карпук, у районній раді завжди були уважними до проблем сільських шкіл і дитячих садків. За кошти місцевих бюджетів відремонтували заклади дошкільної освіти в Шацьку, Пульмі, Піщі.

Модернізація харчоблоків, встановлення опалення, будівництво внутрішніх санвузлів і дитячих майданчиків – крок за кроком забезпечували дітей теплом і комфортом. На часі – ремонт дитсадка в Світязі (за кошти районного бюджету виготовляється проектно-кошторисна документація).

Окрім того, за сприяння народного депутата Степана Івахіва та з ініціативи голови Шацької районної ради змогли перекрити сільський Будинок культури в Піщі. Серед інших корисних для громади справ – придбання шкільних автобусів, проведення інтернету в селі Затишшя тощо. У раді четвертий рік поспіль працює тимчасова контрольна комісія з питань сплати і збору ПДФО та збільшення бази оподаткування і надходжень до бюджету. Результатом її перевірок стало виявлення підприємців-порушників, які з часом узаконили свою діяльність і почали справно платити податки.

«Приємно констатувати, що районний бюджет – один з найкращих в області. Цей результат став можливим завдяки нашому постійному діалогу з бізнесом. Ми намагаємося створити для підприємців хороші умови для ведення їхньої діяльності і одночасно контролюємо процес сплати ними податків, аналізуємо динаміку, шукаємо резерви», – наголошує Сергій Карпук.

Шацька районна рада не лише приймає рішення про виділення коштів, вона …сама вчить їх заробляти. Конкурс проектів між навчальними закладами району – це ще одне започаткування Сергія Карпука. Ці своєрідні змагання навчили освітян самостійно залучати кошти з різних джерел, а також брати безпосередню участь в реалізації проєктів. Відколи діє конкурс (а це вже 4 роки), школи збагатилися побутовою технікою для харчоблоків, навчальними засобами, комп’ютерами, змогли провести дороговартісні ремонти приміщень тощо.

Своїм головним досягненням очільник району вважає збереження Шацької лікарні. До 2018 року медична установа перебувала в складі Любомльського ТМО. Якби райрада не прийняла рішення про створення окремого підприємства, то лікарня втратила б можливість надавати багато необхідних послуг, а жителі змушені були б їздити в сусідній район. Сьогодні медустанова, яка надає спеціалізовані послуги первинного і вторинного рівнів, твердо стоїть на ногах, має потужну матеріальну базу і залучає до роботи професійних лікарів.

«Багато зроблено, але але ще більше – заплановано. Якщо на місцевих виборах отримаю довіру людей, продовжу роботу в напрямку розвитку туристичного потенціалу громади, покращення інфраструктури, матеріальної бази освітніх та медичних установ».


Марія ГОРОВЕНКО

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Теги: Сергій Карпук, Шацьк, вибори, політична реклама
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