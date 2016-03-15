Волинський боксер виборов «бронзу» на всеукраїнському чемпіонаті
Сьогодні, 19:23
Упродовж 10-15 вересня у місті Скадовськ Херсонської області відбувався чемпіонат України з боксу серед школярів-ліцеїстів 2004-2007 р.н. Юний спортсмен із Любешева виборов «бронзу».
Про це повідомила директорка Будинку школяра Ірина Оласюк, передає Любешівська районна газета "Нове життя".
На змаганнях Волинь представляв любешівець Олександр Василюк, який з вересня став ліцеїстом Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовко. ім. Героїв Небесної Сотні. Хлопець відвідував заняття з боксу (тренер - Созон Смаль), останні роки – у гуртку східних єдиноборств БДЮТ Любешівської селищної ради.
Варто зазначити, що в чемпіонаті брали участь боксери з 11 регіонів України.
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Про це повідомила директорка Будинку школяра Ірина Оласюк, передає Любешівська районна газета "Нове життя".
На змаганнях Волинь представляв любешівець Олександр Василюк, який з вересня став ліцеїстом Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовко. ім. Героїв Небесної Сотні. Хлопець відвідував заняття з боксу (тренер - Созон Смаль), останні роки – у гуртку східних єдиноборств БДЮТ Любешівської селищної ради.
Варто зазначити, що в чемпіонаті брали участь боксери з 11 регіонів України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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