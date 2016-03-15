Волинський боксер виборов «бронзу» на всеукраїнському чемпіонаті





Про це повідомила директорка Будинку школяра Ірина Оласюк,



На змаганнях Волинь представляв любешівець Олександр Василюк, який з вересня став ліцеїстом Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовко. ім. Героїв Небесної Сотні. Хлопець відвідував заняття з боксу (тренер - Созон Смаль), останні роки – у гуртку східних єдиноборств БДЮТ Любешівської селищної ради.



Варто зазначити, що в чемпіонаті брали участь боксери з 11 регіонів України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж 10-15 вересня у місті Скадовськ Херсонської області відбувався чемпіонат України з боксу серед школярів-ліцеїстів 2004-2007 р.н. Юний спортсмен із Любешева виборов «бронзу».Про це повідомила директорка Будинку школяра передає Любешівська районна газета "Нове життя".На змаганнях Волинь представляв любешівець, який з вересня став ліцеїстом Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовко. ім. Героїв Небесної Сотні. Хлопець відвідував заняття з боксу (тренер -), останні роки – у гуртку східних єдиноборств БДЮТ Любешівської селищної ради.Варто зазначити, що в чемпіонаті брали участь боксери з 11 регіонів України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію