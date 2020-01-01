Володимир Кулик: «Партії «За майбутнє» вдалося об'єднати і досвід, і молодість!»*
Сьогодні, 20:50
Свій робочий день селищний голова Ратного Володимир Миколайович Кулик починає о шостій ранку. І так – уже чотирнадцять років поспіль. Його життєве правило – це 99% праці, і відсоток таланту. Свого часу він вчителював у Самарівській середній школі, викладав хімію та біологію, також працював директором загальноосвітньої школи-гімназії І-ІІІ ступеня імені Василя Газіна в Ратному; 2006 року був кандидатом в народні депутати України. Цього ж року переміг на виборах селищного голови з незначним відривом. А у 2010 році став першим з-поміж десяти претендентів: за нього проголосувало 76% виборців! У 2015 році він став селищним головою втретє. Цьогоріч має намір балотуватися на цю посаду від політичної партії «За майбутнє».
Зміни в Ратному за цей період очевидні: споруджуються нові будівлі, перетворюються його вулиці, створюється сучасна інфраструктура, покращується благоустрій. За цей час відремонтували твердим покриттям 41 дорогу, з них 13 — асфальтобетонних і 28 — щебеневих.
За рахунок співфінансування державного і місцевого бюджетів відремонтовано 5 вулиць, а всі інші — за кошти селищної ради.
Інтенсивно ведеться будівництво індивідуальних житлових будинків, близько 450 садиб вражають розмаїттям архітектурних проектів.
Кооператив «Рать» завершив будівництво п'ятиповерхового 60-квартирного будинку по вулиці Центральній, де перший поверх відведений під комерційну діяльність: розміщений сучасний супермаркет, працюватиме стоматологічний кабінет, офісні приміщення тощо. Проведений також благоустрій території, встановлений дитячий майданчик.
«Найбільш знаковою подією в житті селища стало будівництво та введення в експлуатацію наприкінці 2018 року нового дитячого садка, — розповідає Володимир Кулик. — Ця подія — яскравий приклад співпраці органів місцевого самоврядування, виконавчої гілки влади та нашого народного депутата Степана Івахіва».
З бюджету селищної ради на будівництво спрямували 5 млн грн, а з Державного фонду регіонального розвитку надійшов 31 млн грн.
На сьогодні практично завершене нічне освітлення всіх основних вулиць і провулків Ратного. За останні 14 років змонтоване освітлення на 37 вулицях і провулках, встановлено 542 ліхтарі. У цьому році на вулиці Центральній змонтовані три підвісні світлодіодні ліхтарі для загального освітлення пішохідних переходів.
У рамках Програми «Безпечне місто» продовжується робота щодо розширення відеоспостереження на вулицях та об'єктах культурної та історичної спадщини для профілактики злочинності та проявів вандалізму. Закуплено і встановлено сучасні камери відеоспостереження.
Також ратнівська селищна рада фінансує 20 різних Програм. У цьому році, на початку пандемії коронавірусу, з бюджету селищної ради виділено 600 тис. грн центральній районній лікарні для придбання апарату штучного дихання.
«Нещодавно побував у Луцьку на форумі політичної партії «За майбутнє», — ділиться враженнями Володимир Кулик. — Мені імпонує їхня програма, бачення шляхів виходу з кризи, поліпшення життя людей на Волині. Добре, що в цю політичну силу, відкинувши всі політичні амбіції, об'єдналися всі народні депутати від Волині!
Добре, що їм вдалося об'єднати навколо себе і досвід, і молодість. Зі Степаном Петровичем Івахівим працюємо з самого початку. Щиро кажучи, народного депутата, який так плідно працює протягом стількох років на окрузі, не було ні за радянської влади, ні за незалежної України».
Ганна КОВАЛЬСЬКА
На фото: Володимир Кулик та Степан Івахів.
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Зміни в Ратному за цей період очевидні: споруджуються нові будівлі, перетворюються його вулиці, створюється сучасна інфраструктура, покращується благоустрій. За цей час відремонтували твердим покриттям 41 дорогу, з них 13 — асфальтобетонних і 28 — щебеневих.
За рахунок співфінансування державного і місцевого бюджетів відремонтовано 5 вулиць, а всі інші — за кошти селищної ради.
Інтенсивно ведеться будівництво індивідуальних житлових будинків, близько 450 садиб вражають розмаїттям архітектурних проектів.
Кооператив «Рать» завершив будівництво п'ятиповерхового 60-квартирного будинку по вулиці Центральній, де перший поверх відведений під комерційну діяльність: розміщений сучасний супермаркет, працюватиме стоматологічний кабінет, офісні приміщення тощо. Проведений також благоустрій території, встановлений дитячий майданчик.
«Найбільш знаковою подією в житті селища стало будівництво та введення в експлуатацію наприкінці 2018 року нового дитячого садка, — розповідає Володимир Кулик. — Ця подія — яскравий приклад співпраці органів місцевого самоврядування, виконавчої гілки влади та нашого народного депутата Степана Івахіва».
З бюджету селищної ради на будівництво спрямували 5 млн грн, а з Державного фонду регіонального розвитку надійшов 31 млн грн.
На сьогодні практично завершене нічне освітлення всіх основних вулиць і провулків Ратного. За останні 14 років змонтоване освітлення на 37 вулицях і провулках, встановлено 542 ліхтарі. У цьому році на вулиці Центральній змонтовані три підвісні світлодіодні ліхтарі для загального освітлення пішохідних переходів.
У рамках Програми «Безпечне місто» продовжується робота щодо розширення відеоспостереження на вулицях та об'єктах культурної та історичної спадщини для профілактики злочинності та проявів вандалізму. Закуплено і встановлено сучасні камери відеоспостереження.
Також ратнівська селищна рада фінансує 20 різних Програм. У цьому році, на початку пандемії коронавірусу, з бюджету селищної ради виділено 600 тис. грн центральній районній лікарні для придбання апарату штучного дихання.
«Нещодавно побував у Луцьку на форумі політичної партії «За майбутнє», — ділиться враженнями Володимир Кулик. — Мені імпонує їхня програма, бачення шляхів виходу з кризи, поліпшення життя людей на Волині. Добре, що в цю політичну силу, відкинувши всі політичні амбіції, об'єдналися всі народні депутати від Волині!
Добре, що їм вдалося об'єднати навколо себе і досвід, і молодість. Зі Степаном Петровичем Івахівим працюємо з самого початку. Щиро кажучи, народного депутата, який так плідно працює протягом стількох років на окрузі, не було ні за радянської влади, ні за незалежної України».
Ганна КОВАЛЬСЬКА
На фото: Володимир Кулик та Степан Івахів.
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