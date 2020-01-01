Володимир Кулик: «Партії «За майбутнє» вдалося об'єднати і досвід, і молодість!»*

Свій робочий день селищний голова Ратногопочинає о шостій ранку. І так – уже чотирнадцять років поспіль. Його життєве правило – це 99% праці, і відсоток таланту. Свого часу він вчителював у Самарівській середній школі, викладав хімію та біологію, також працював директором загальноосвітньої школи-гімназії І-ІІІ ступеня імені Василя Газіна в Ратному; 2006 року був кандидатом в народні депутати України. Цього ж року переміг на виборах селищного голови з незначним відривом. А у 2010 році став першим з-поміж десяти претендентів: за нього проголосувало 76% виборців! У 2015 році він став селищним головою втретє. Цьогоріч має намір балотуватися на цю посаду від політичної партії «За майбутнє».Зміни в Ратному за цей період очевидні: споруджуються нові будівлі, перетворюються його вулиці, створюється сучасна інфраструктура, покращується благоустрій. За цей час відремонтували твердим покриттям 41 дорогу, з них 13 — асфальтобетонних і 28 — щебеневих.За рахунок співфінансування державного і місцевого бюджетів відремонтовано 5 вулиць, а всі інші — за кошти селищної ради.Інтенсивно ведеться будівництво індивідуальних житлових будинків, близько 450 садиб вражають розмаїттям архітектурних проектів.Кооператив «Рать» завершив будівництво п'ятиповерхового 60-квартирного будинку по вулиці Центральній, де перший поверх відведений під комерційну діяльність: розміщений сучасний супермаркет, працюватиме стоматологічний кабінет, офісні приміщення тощо. Проведений також благоустрій території, встановлений дитячий майданчик.«Найбільш знаковою подією в житті селища стало будівництво та введення в експлуатацію наприкінці 2018 року нового дитячого садка, — розповідає Володимир Кулик. — Ця подія — яскравий приклад співпраці органів місцевого самоврядування, виконавчої гілки влади та нашого народного депутата».З бюджету селищної ради на будівництво спрямували 5 млн грн, а з Державного фонду регіонального розвитку надійшов 31 млн грн.На сьогодні практично завершене нічне освітлення всіх основних вулиць і провулків Ратного. За останні 14 років змонтоване освітлення на 37 вулицях і провулках, встановлено 542 ліхтарі. У цьому році на вулиці Центральній змонтовані три підвісні світлодіодні ліхтарі для загального освітлення пішохідних переходів.У рамках Програми «Безпечне місто» продовжується робота щодо розширення відеоспостереження на вулицях та об'єктах культурної та історичної спадщини для профілактики злочинності та проявів вандалізму. Закуплено і встановлено сучасні камери відеоспостереження.Також ратнівська селищна рада фінансує 20 різних Програм. У цьому році, на початку пандемії коронавірусу, з бюджету селищної ради виділено 600 тис. грн центральній районній лікарні для придбання апарату штучного дихання.«Нещодавно побував у Луцьку на форумі політичної партії «За майбутнє», — ділиться враженнями Володимир Кулик. — Мені імпонує їхня програма, бачення шляхів виходу з кризи, поліпшення життя людей на Волині. Добре, що в цю політичну силу, відкинувши всі політичні амбіції, об'єдналися всі народні депутати від Волині!Добре, що їм вдалося об'єднати навколо себе і досвід, і молодість. Зі Степаном Петровичем Івахівим працюємо з самого початку. Щиро кажучи, народного депутата, який так плідно працює протягом стількох років на окрузі, не було ні за радянської влади, ні за незалежної України».