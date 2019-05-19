Замовляй бенкет – отримай знижку 20% у ресторані-караоке «George's Club»*

Ресторан-караоке «George`s Club» підготував для своїх гостей вигідну пропозицію. Відтепер, щоб отримати 20% на весь чек, достатньо зробити попереднє замовлення бенкету.Святкувати в ресторані-караоке «George`s Club» особливо приємно: тут красиво, можна поспівати улюблені пісні й комфортно провести час - ідеально для будь-якої сучасної вечірки. Драйв вашого свята забезпечать співочі ведучі, які працюють щодня, та діджеї закладу.Загальна місткість залу до 100 гостей в форматі фуршету та до 80 гостей при комфортній посадці окремо за столики.«George`s Club» запрошує якісно провести своє свято і назавжди запам’ятати його та приємні емоції від вечірки!Ресторан-караоке знаходиться на третьому поверсі РЦ «Промінь». В період карантину заклад працює щодня з 20:00 до 03:00, в п’ятницю та суботу - до 06:00. Щоб дізнатися деталі телефонуйте за номером: 050 490 77 14