Замовляй бенкет – отримай знижку 20% у ресторані-караоке «George's Club»*
Сьогодні, 13:38
Ресторан-караоке «George`s Club» підготував для своїх гостей вигідну пропозицію. Відтепер, щоб отримати 20% на весь чек, достатньо зробити попереднє замовлення бенкету.
Святкувати в ресторані-караоке «George`s Club» особливо приємно: тут красиво, можна поспівати улюблені пісні й комфортно провести час - ідеально для будь-якої сучасної вечірки. Драйв вашого свята забезпечать співочі ведучі, які працюють щодня, та діджеї закладу.
Загальна місткість залу до 100 гостей в форматі фуршету та до 80 гостей при комфортній посадці окремо за столики.
«George`s Club» запрошує якісно провести своє свято і назавжди запам’ятати його та приємні емоції від вечірки!
Ресторан-караоке знаходиться на третьому поверсі РЦ «Промінь». В період карантину заклад працює щодня з 20:00 до 03:00, в п’ятницю та суботу - до 06:00. Щоб дізнатися деталі телефонуйте за номером: 050 490 77 14
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Святкувати в ресторані-караоке «George`s Club» особливо приємно: тут красиво, можна поспівати улюблені пісні й комфортно провести час - ідеально для будь-якої сучасної вечірки. Драйв вашого свята забезпечать співочі ведучі, які працюють щодня, та діджеї закладу.
Загальна місткість залу до 100 гостей в форматі фуршету та до 80 гостей при комфортній посадці окремо за столики.
«George`s Club» запрошує якісно провести своє свято і назавжди запам’ятати його та приємні емоції від вечірки!
Ресторан-караоке знаходиться на третьому поверсі РЦ «Промінь». В період карантину заклад працює щодня з 20:00 до 03:00, в п’ятницю та суботу - до 06:00. Щоб дізнатися деталі телефонуйте за номером: 050 490 77 14
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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