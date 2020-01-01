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На Волині судили хлопця, який їздив на мотоциклі без посвідчення водія

На Волині судили хлопця, який їздив на мотоциклі без посвідчення водія
У Ківерцівському судили неповнолітнього хлопця.

Відповідна постанова опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Район.Ківерці.

Зазначається, що у селі Жорнище Ківерцівського району по вулиці Центральній юнак, що їхав на мотоциклі, не зупинився на вимогу патрульних і останні почали переслідування.

Хлопця вдалося зупинити. Посвідчення водія він при собі не мав, тобто, не мав права керувати.

На судовому засіданні, неповнолітній свою провину у вчиненні правопорушень визнав повністю, просив суворо не карати.

Врахувавши характер правопорушень, даних про особу, також те, що на момент вчинення правопорушення хлопець не досяг 18 років, суддя застосував до нього захід впливу у виді попередження.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: суд, волинянин
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