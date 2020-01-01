Без шолома, номерного знака і нетверезий: патрульні зловили на Волині водія-порушника





Про це



Під час спілкування з водієм у нього виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків чоловік пройшов освідування на стан алкогольного сп’яніння. Результат — 2.17 проміле, що майже в 11 разів перевищує допустиму норму. Водія відсторонили від керування транспортним засобом.



А під час патрулювання у Луцьку на проспекті Перемоги патрульні помітили транспортний засіб G-MAX RACER 250, водій якого керував у темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.



Під час перевірки документів виявилося, що у чоловіка відсутнє посвідчення водія відповідної категорії та відсутній при собі поліс обов’язкового страхування власників наземних транспортних засобів.



На водіїв склали адміністративні матеріали, відповідно до здійснених порушень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 15 вересня, патрулюючи на автодорозі Н-17 Львів — Радехів — Луцьк, в селі Сільце патрульні зупинили мотоцикл SK50ML-I за порушення ПДР, адже водій перевозив пасажира без мотошолома. Також на транспортному засобі був відсутній державний номерний знак.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Під час спілкування з водієм у нього виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків чоловік пройшов освідування на стан алкогольного сп’яніння. Результат — 2.17 проміле, що майже в 11 разів перевищує допустиму норму. Водія відсторонили від керування транспортним засобом.А під час патрулювання у Луцьку на проспекті Перемоги патрульні помітили транспортний засіб G-MAX RACER 250, водій якого керував у темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.Під час перевірки документів виявилося, що у чоловіка відсутнє посвідчення водія відповідної категорії та відсутній при собі поліс обов’язкового страхування власників наземних транспортних засобів.На водіїв склали адміністративні матеріали, відповідно до здійснених порушень.

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