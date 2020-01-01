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Без шолома, номерного знака і нетверезий: патрульні зловили на Волині водія-порушника

Без шолома, номерного знака і нетверезий: патрульні зловили на Волині водія-порушника
Вчора, 15 вересня, патрулюючи на автодорозі Н-17 Львів — Радехів — Луцьк, в селі Сільце патрульні зупинили мотоцикл SK50ML-I за порушення ПДР, адже водій перевозив пасажира без мотошолома. Також на транспортному засобі був відсутній державний номерний знак.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Під час спілкування з водієм у нього виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків чоловік пройшов освідування на стан алкогольного сп’яніння. Результат — 2.17 проміле, що майже в 11 разів перевищує допустиму норму. Водія відсторонили від керування транспортним засобом.

А під час патрулювання у Луцьку на проспекті Перемоги патрульні помітили транспортний засіб G-MAX RACER 250, водій якого керував у темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.

Під час перевірки документів виявилося, що у чоловіка відсутнє посвідчення водія відповідної категорії та відсутній при собі поліс обов’язкового страхування власників наземних транспортних засобів.

На водіїв склали адміністративні матеріали, відповідно до здійснених порушень.


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Теги: патрульна поліція, Волинь, мотоциклісти
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