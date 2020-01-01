Лікар з Волині отримав медичного «Оскара»

Любомир Валіхновський отримав прославу Ордена Святого Пантелеймона.



Про це Волиньраду повідомив Голова Поважної Ради Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» Василь Князевич,



Любомир Валіхновськй увійшов до четвірки найкращих українських та зарубіжних медиків, номінованих на участь в конкурсі в 2020 році.



Любомир Валіхновський став переможцем в номінації "Взірець служіння суспільству".



Інформаційна довідка за даними офіційного сайту Відзнаки:



Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому, спрямована на збереження та зміцнення здоров’я жителів України, виховує толерантне ставлення один до одного та надихає на нові можливості. Відзнака має тривалу історію.

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