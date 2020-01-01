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Лікар з Волині отримав медичного «Оскара»

Лікар з Волині отримав медичного «Оскара»
Завідувач хірургічним відділенням КНП "Турійська ЦРЛ Турійської районної ради", депутат обласної ради кількох попередніх скликань Любомир Валіхновський отримав прославу Ордена Святого Пантелеймона.

Про це Волиньраду повідомив Голова Поважної Ради Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» Василь Князевич, йдеться на сайті Волинської обласної ради.

Любомир Валіхновськй увійшов до четвірки найкращих українських та зарубіжних медиків, номінованих на участь в конкурсі в 2020 році.

Любомир Валіхновський став переможцем в номінації "Взірець служіння суспільству".

Інформаційна довідка за даними офіційного сайту Відзнаки:

Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому, спрямована на збереження та зміцнення здоров’я жителів України, виховує толерантне ставлення один до одного та надихає на нові можливості. Відзнака має тривалу історію.

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Теги: медичний Оскар, відзнака, депутат облради, Волинь
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