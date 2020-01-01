Завтра, 17 вересня, мікрорайон Луцька залишиться без води





Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».



Так, з 14.00 по 18.00 буде відсутнє водопостачання за такими адресами: вул. Рівненська, будинки №48-87, пр. Відродження, будинки №1-9, вул. Мазепи, будинки №1-10, а також по вул. Щусєва, Вороніхіна, Захарова, Декабристів, Хурсенка, Кутузова, Козакова, Шума, Кривоноса, Шептицького, Шурікова, Старова, вул. Ринок і Петра Маха.



Перепрошують за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 17 вересня, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт по вул. Вороніхіна, 10, в мікрорайоні Балки не буде води.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».Так, з 14.00 по 18.00 буде відсутнє водопостачання за такими адресами: вул. Рівненська, будинки №48-87, пр. Відродження, будинки №1-9, вул. Мазепи, будинки №1-10, а також по вул. Щусєва, Вороніхіна, Захарова, Декабристів, Хурсенка, Кутузова, Козакова, Шума, Кривоноса, Шептицького, Шурікова, Старова, вул. Ринок і Петра Маха.Перепрошують за тимчасові незручності.

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