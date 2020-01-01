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Завтра, 17 вересня, мікрорайон Луцька залишиться без води

Завтра, 17 вересня, мікрорайон Луцька залишиться без води
У четвер, 17 вересня, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт по вул. Вороніхіна, 10, в мікрорайоні Балки не буде води.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Так, з 14.00 по 18.00 буде відсутнє водопостачання за такими адресами: вул. Рівненська, будинки №48-87, пр. Відродження, будинки №1-9, вул. Мазепи, будинки №1-10, а також по вул. Щусєва, Вороніхіна, Захарова, Декабристів, Хурсенка, Кутузова, Козакова, Шума, Кривоноса, Шептицького, Шурікова, Старова, вул. Ринок і Петра Маха.

Перепрошують за тимчасові незручності.

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Теги: вода, відключення, Луцьк
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