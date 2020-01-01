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За спалювання рослинності та відходів оштрафували 10 волинян

За спалювання рослинності та відходів оштрафували 10 волинян
15 вересня у Любешівському районі під час рейду екоіспектори виявили чоловіка, який спалював суху рослинність. На екопорушника склали штраф за статтею 77-1 КУпАП. Він має сплатити 3060 гривень штрафу.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинскій області.

У Іваничівському районі за один день за статтею 82 КУпАП оштрафували чотирьох людей, які спалювали відходи.

У Нововолинську виявили двох екопорушників. Вони сплатять по 340 гривень штрафу.

У Володимир-Волинському районі інспектори ДЕІ під час спільного рейду з працівниками Управління ДСНС України у Волинській області оштафували трьох екопорушників. На них склали протоколи згідно з статтею 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність за спалювання відходів.

Громадяни мають сплатити по 340 гривень штрафу.

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Теги: екопорушники, штраф, екоінмпекція
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