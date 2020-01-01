За спалювання рослинності та відходів оштрафували 10 волинян
Сьогодні, 14:28
15 вересня у Любешівському районі під час рейду екоіспектори виявили чоловіка, який спалював суху рослинність. На екопорушника склали штраф за статтею 77-1 КУпАП. Він має сплатити 3060 гривень штрафу.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинскій області.
У Іваничівському районі за один день за статтею 82 КУпАП оштрафували чотирьох людей, які спалювали відходи.
У Нововолинську виявили двох екопорушників. Вони сплатять по 340 гривень штрафу.
У Володимир-Волинському районі інспектори ДЕІ під час спільного рейду з працівниками Управління ДСНС України у Волинській області оштафували трьох екопорушників. На них склали протоколи згідно з статтею 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність за спалювання відходів.
Громадяни мають сплатити по 340 гривень штрафу.
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Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинскій області.
У Іваничівському районі за один день за статтею 82 КУпАП оштрафували чотирьох людей, які спалювали відходи.
У Нововолинську виявили двох екопорушників. Вони сплатять по 340 гривень штрафу.
У Володимир-Волинському районі інспектори ДЕІ під час спільного рейду з працівниками Управління ДСНС України у Волинській області оштафували трьох екопорушників. На них склали протоколи згідно з статтею 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність за спалювання відходів.
Громадяни мають сплатити по 340 гривень штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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