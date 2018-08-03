Скандал із побиттям і розбещенням вихованців притулку в Рожищі: яка тепер доля дітей і чи покарали винних





"Директор лупцює, тягає по підлозі за волосся, а його брат – черговий з режиму – пропонує інтим", – розповідали тоді діти знімальній групі



Натомість керівник притулку тоді слова дітей заперечував: мовляв, змовилися і зводять наклеп. Виявили ці факти знущань з вихованців притулку представники Офісу Омбудсмена під час перевірки. Тоді ж дітей, які скаржилися на побиття і домагання, перевели до іншого реабілітаційного центру, а поліція відкрила одразу три кримінальні провадження за статтями: про розбещення неповнолітніх, завдання тілесних ушкоджень та неналежне виконання своїх обов'язків щодо життя і здоров'я дітей. Однак керівника притулку Леоніда Матвійчука на період розслідування тоді так і не відсторонили, він продовжив працювати.



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Після цього інциденту минуло вже трохи більше двох років, за цей період в різних регіонах України були ще десятки подібних історій і вони продовжують з'являтися. ТСН.ua дізнався, чим закінчилася історія у Волинській області, що з'ясувало слідство, яка доля дітей, які тоді скаржилися на побиття і домагання, чи покарано керівника притулку та чому такі історії продовжують траплятися.



Доля дітей



Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова тоді ​​​​​ще у 2018 році повідомила, що постраждалих дітей доправили до лікарні для огляду та фіксації тілесних ушкоджень. Інших дітей залишать на місці. А потім їх перевели до іншого реабілітаційного центру.



А вже 2020 року, 4 вересня, телефоном ТСН.ua заступниця начальника Служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації, якій підпорядковується притулок, Неля Фоміна розповіла, що після інциденту частина дітей повернулася у свої сім'ї, а деякі знову просилися назад до притулку.



"Деякі діти просилися назад повернутися до притулку. Деякі повернулися до сімей своїх, бо там були складні сімейні обставини. Одна дитина звернулася з проханням повернутися назад до притулку. Ми у неї питали: Як так сталося, що ти хочеш повернутися туди, де ти розказував з тобою було таке жорстоке поводження?". Діти проходили експертизу, бо вони давали різні свідчення. І слідчі проводили експертизи, щоб перевірити, наскільки їхні слова відповідають дійсності. Є такі діти, які могли видумувати, бо уже хотіли десь піти", — розповіла Неля Фоміна та додала, що притулок є закладом тимчасового перебування, де діти можуть жити до трьох місяців.



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Перебіг та результати розслідування



Після моніторингового візиту 2018 року, під час якого були виявлені тілесні ушкодження на дітях та сліди крові на їхніх речах до притулку міста Рожище приїхали: поліція, прокуратура, Служба у справах дітей, керівник профільного департаменту Міністерства соціальної політики Руслан Ковбаса. Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко також виїхав до Рожища і провів нараду з місцевими та обласними посадовцями. У підсумку вирішили направити звернення до Волинської обласної ради про відсторонення від виконання обов’язків директора притулку Леоніда Матвійчука, а також про негайне порушення кримінальної справи.



Тоді поліція Волинської області одразу розпочала слідство, було відкрито три кримінальних провадження: про розбещення неповнолітніх, завдання тілесних ушкоджень та неналежне виконання своїх обов'язків щодо життя і здоров'я дітей. Було проведено позаплановий медогляд та судово-медичне освідування дітей.



Станом на 2020 рік, як ТСН.ua повідомила заступниця начальника Служби у справах дітей Волинської ОДА Неля Фоміна, усі кримінальні справи щодо подій у притулку закриті. "Справа закрита. Нас до цього не долучали, бо було слідство. А коли вже надійшов запит від Денісової, був запит на прокуратуру, яка здійснювала контроль за ходом слідства. Наразі справа закрита у зв'язку з відсутністю складу злочину. Це було десь рік тому", — сказала чиновниця.



Водночас у поліції Волинської області ТСН.ua зазначили, що кримінальні провадження було закрито через відсутність ознак кримінальних правопорушень. "Були опитані усі діти притулку і вони жодного разу не скаржилися щодо фізичного, психологічного чи сексуального насильства. Працівники притулку також вказали, що ніяких подібних ситуацій не траплялося. Були проведені також психолого-психіатричні експертизи, які вказали на те, що слова неповнолітніх, які вказували на такі дії щодо них, мають ознаки брехні. Також, оскільки були виявлені тілесні ушкодження, була проведена судмедекспертиза, яка показала, що вони отримані внаслідок зіткнення із твердим тупим предметом. Тобто це можна було впасти з висоти власного зросту, це не людина наносила", — повідомили у відділі комунікацій поліції Волинської області.



В Офісі Омбудсмена ТСН.ua повідомили, що справу було закрито у березні 2019 року. "Відповідно до інформації наданої Прокуратурою Волинської області слідчим управлінням Національної поліції області кримінальне провадження закрите 21.03.2019 за погодженням прокуратури області", — йдеться у відповіді на запит.



Що з керівником притулку для дітей, чи було його притягнуто до відповідальності



Коли 2018 року до притулку після інциденту з повторною перевіркою знову приїхала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, з'ясувалося, що керівника закладу Леоніда Матвійчука тоді не відсторонили – і він продовжував виконувати обов'язки. Вона тоді звернулась до Волинської облдержадміністрації з проханням відсторонити посадовця. Також Денісова звернулась з аналогічним проханням до поліції.



Але минуло два роки і цього так і не сталося, оскільки справу закрили, а Леонід Матвійчук і досі керує притулком. Однак, наразі він у статусі виконувача обов'язків. "Справа закрита. Він керівник майже 20 років. Притулок є закладом тимчасового перебування до 3 місяців. Наразі там 30 дітей. Заклад займається плідно вступом дітей, їх підтягують по навчанню, влаштовують в училища, документи подають, готують до співбесід. Чого він в. о.? Він як і будь-який директор комунальної установи працює по контракту і призначається обласною радою, бо заклад комунальний. У нього наразі просто закінчився контракт і він є виконувачем обов'язків. Буде конкурсна комісія, новий конкурс і кандидат, який його виграє, стане новим керівником. Якщо виграє знову він, то з ни перепідпишуть контракт", — пояснила заступниця начальника Служби у справах дітей Волинської ОДА Неля Фоміна.



Варто зазначити, що сам керівник волинського притулку для дітей Леонід Матвійчук тоді заперечував побиття своїх вихованців і назвав "абсурдними" звинувачення у насильстві над дітьми. Більше того він заявив, що контингент у закладі дуже важкий, від якого сам персонал і страждає. "В нас є люди, які одержали інвалідність в результаті дій дітей", — заявляв Матвійчук.



Що наразі відбувається у притулку для дітей невідомо, оскільки через коронавірус повторні перевірки так і не були здійснені, зазначили в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. "Запланований у 2020 році моніторинговий візит до притулку для дітей не відбувся через запровадження карантину у зв'язку з поширенням COVID-19", — пояснили в Офісі Омбудсмена.



Куди звертатися вихованцям/працівникам у разі порушення прав дитини



У разі виявлення порушення прав дитини вихованці або працівники можуть звертатися на "гарячу лінію" Уповноваженого ВР з прав людини за телефонами: 044 253 75 89, 0800 50 17 20 (безкоштовно), а також на телефони Національної дитячої "гарячої лінії": 0800 500 225 зі стаціонарного і 166 111 з мобільного телефонів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2018 року Україну сколихнула новина про побиття і розбещення вихованців у притулку для дітей , які потрапили у складні життєві обставини, міста Рожище Волинської області."Директор лупцює, тягає по підлозі за волосся, а його брат – черговий з режиму – пропонує інтим", – розповідали тоді діти знімальній групі ТСН через віконні ґрати, бо всередину журналістів так і не пустили.Натомість керівник притулку тоді слова дітей заперечував: мовляв, змовилися і зводять наклеп. Виявили ці факти знущань з вихованців притулку представники Офісу Омбудсмена під час перевірки. Тоді ж дітей, які скаржилися на побиття і домагання, перевели до іншого реабілітаційного центру, а поліція відкрила одразу три кримінальні провадження за статтями: про розбещення неповнолітніх, завдання тілесних ушкоджень та неналежне виконання своїх обов'язків щодо життя і здоров'я дітей. Однак керівника притулкуна період розслідування тоді так і не відсторонили, він продовжив працювати.Після цього інциденту минуло вже трохи більше двох років, за цей період в різних регіонах України були ще десятки подібних історій і вони продовжують з'являтися. ТСН.ua дізнався, чим закінчилася історія у Волинській області, що з'ясувало слідство, яка доля дітей, які тоді скаржилися на побиття і домагання, чи покарано керівника притулку та чому такі історії продовжують траплятися.Уповноважена Верховної Ради з прав людинитоді ​​​​​ще у 2018 році повідомила, що постраждалих дітей доправили до лікарні для огляду та фіксації тілесних ушкоджень. Інших дітей залишать на місці. А потім їх перевели до іншого реабілітаційного центру.А вже 2020 року, 4 вересня, телефоном ТСН.ua заступниця начальника Служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації, якій підпорядковується притулок, Неля Фоміна розповіла, що після інциденту частина дітей повернулася у свої сім'ї, а деякі знову просилися назад до притулку."Деякі діти просилися назад повернутися до притулку. Деякі повернулися до сімей своїх, бо там були складні сімейні обставини. Одна дитина звернулася з проханням повернутися назад до притулку. Ми у неї питали: Як так сталося, що ти хочеш повернутися туди, де ти розказував з тобою було таке жорстоке поводження?". Діти проходили експертизу, бо вони давали різні свідчення. І слідчі проводили експертизи, щоб перевірити, наскільки їхні слова відповідають дійсності. Є такі діти, які могли видумувати, бо уже хотіли десь піти", — розповіла Неля Фоміна та додала, що притулок є закладом тимчасового перебування, де діти можуть жити до трьох місяців.Після моніторингового візиту 2018 року, під час якого були виявлені тілесні ушкодження на дітях та сліди крові на їхніх речах до притулку міста Рожище приїхали: поліція, прокуратура, Служба у справах дітей, керівник профільного департаменту Міністерства соціальної політики Руслан Ковбаса. Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко також виїхав до Рожища і провів нараду з місцевими та обласними посадовцями. У підсумку вирішили направити звернення до Волинської обласної ради про відсторонення від виконання обов’язків директора притулку Леоніда Матвійчука, а також про негайне порушення кримінальної справи.Тоді поліція Волинської області одразу розпочала слідство, було відкрито три кримінальних провадження: про розбещення неповнолітніх, завдання тілесних ушкоджень та неналежне виконання своїх обов'язків щодо життя і здоров'я дітей. Було проведено позаплановий медогляд та судово-медичне освідування дітей.Станом на 2020 рік, як ТСН.ua повідомила заступниця начальника Служби у справах дітей Волинської ОДА Неля Фоміна, усі кримінальні справи щодо подій у притулку закриті. "Справа закрита. Нас до цього не долучали, бо було слідство. А коли вже надійшов запит від Денісової, був запит на прокуратуру, яка здійснювала контроль за ходом слідства. Наразі справа закрита у зв'язку з відсутністю складу злочину. Це було десь рік тому", — сказала чиновниця.Водночас у поліції Волинської області ТСН.ua зазначили, що кримінальні провадження було закрито через відсутність ознак кримінальних правопорушень. "Були опитані усі діти притулку і вони жодного разу не скаржилися щодо фізичного, психологічного чи сексуального насильства. Працівники притулку також вказали, що ніяких подібних ситуацій не траплялося. Були проведені також психолого-психіатричні експертизи, які вказали на те, що слова неповнолітніх, які вказували на такі дії щодо них, мають ознаки брехні. Також, оскільки були виявлені тілесні ушкодження, була проведена судмедекспертиза, яка показала, що вони отримані внаслідок зіткнення із твердим тупим предметом. Тобто це можна було впасти з висоти власного зросту, це не людина наносила", — повідомили у відділі комунікацій поліції Волинської області.В Офісі Омбудсмена ТСН.ua повідомили, що справу було закрито у березні 2019 року. "Відповідно до інформації наданої Прокуратурою Волинської області слідчим управлінням Національної поліції області кримінальне провадження закрите 21.03.2019 за погодженням прокуратури області", — йдеться у відповіді на запит.Коли 2018 року до притулку після інциденту з повторною перевіркою знову приїхала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, з'ясувалося, що керівника закладу Леоніда Матвійчука тоді не відсторонили – і він продовжував виконувати обов'язки. Вона тоді звернулась до Волинської облдержадміністрації з проханням відсторонити посадовця. Також Денісова звернулась з аналогічним проханням до поліції.Але минуло два роки і цього так і не сталося, оскільки справу закрили, а Леонід Матвійчук і досі керує притулком. Однак, наразі він у статусі виконувача обов'язків. "Справа закрита. Він керівник майже 20 років. Притулок є закладом тимчасового перебування до 3 місяців. Наразі там 30 дітей. Заклад займається плідно вступом дітей, їх підтягують по навчанню, влаштовують в училища, документи подають, готують до співбесід. Чого він в. о.? Він як і будь-який директор комунальної установи працює по контракту і призначається обласною радою, бо заклад комунальний. У нього наразі просто закінчився контракт і він є виконувачем обов'язків. Буде конкурсна комісія, новий конкурс і кандидат, який його виграє, стане новим керівником. Якщо виграє знову він, то з ни перепідпишуть контракт", — пояснила заступниця начальника Служби у справах дітей Волинської ОДА Неля Фоміна.Варто зазначити, що сам керівник волинського притулку для дітей Леонід Матвійчук тоді заперечував побиття своїх вихованців і назвав "абсурдними" звинувачення у насильстві над дітьми. Більше того він заявив, що контингент у закладі дуже важкий, від якого сам персонал і страждає. "В нас є люди, які одержали інвалідність в результаті дій дітей", — заявляв Матвійчук.Що наразі відбувається у притулку для дітей невідомо, оскільки через коронавірус повторні перевірки так і не були здійснені, зазначили в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. "Запланований у 2020 році моніторинговий візит до притулку для дітей не відбувся через запровадження карантину у зв'язку з поширенням COVID-19", — пояснили в Офісі Омбудсмена.У разі виявлення порушення прав дитини вихованці або працівники можуть звертатися на "гарячу лінію" Уповноваженого ВР з прав людини за телефонами: 044 253 75 89, 0800 50 17 20 (безкоштовно), а також на телефони Національної дитячої "гарячої лінії": 0800 500 225 зі стаціонарного і 166 111 з мобільного телефонів.

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