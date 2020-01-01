Винуватиця аварії на Волині, у якій травмувались троє людей, компенсує потерпілим матеріальну і моральну шкоду





Так, 23-го вересня 2017 року близько 20-ї години поблизу села Литовеж зіткнулися «черевик» та мікроавтобус, який віз пасажирів зі Львова. Перше авто виїжджало на головну дорогу від шахти №9 і не надало перевагу мікроавтобусу. Від бокового удару бус перекинувся, - пише



Щоб дістати людей рятувальникам довелося зрізати дах. Одну з пасажирок дістали через багажник. Тоді з місця ДТП госпіталізували чотирьох людей. Кожен з них зазнав травм і тілесних ушкоджень різного ступеню важкості.



Так, окрім гематом, в одного з потерпілих був закритий відламковий перелом нижньої третини правого плеча зі зміщенням, в іншої – подвійний перелом правого стегна зі зміщенням, а в третього постраждалого – закритий перелом правої ключиці зі зміщенням.



Дії жінки, яка є уродженкою села Ватинець Горохівського району, кваліфіковані за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.



В судовому засіданні обвинувачена заперечила свою вину у вчиненні ДТП. Розповіла, що тоді їхала за кермом автомобіля Рeugeot Ехрегt з Нововолинська в напрямку Львова на шахту №9 за чоловіком.



Перед поворотом на шахту включила заздалегідь покажчик повороту ліворуч, прижалася до «осьової» лінії дороги, зупинилася перед поворотом, оскільки їй назустріч їхали інші транспортні засоби із ввімкнутим світлом фар, щоб їх пропустити і саме в цей момент й відбувся удар, внаслідок чого вона втратила свідомість, й отямилася вже в лікарні.



Однак, в потерпілих, які тоді їхали в мікроавтобусі, була інша версія подій того злощасного вечора.



Так, за їх словами, разом з водієм в авто було шість чоловік. Водій безпосередньо перед ударом ні з ким не розмовляв і не відволікався від водіння. Їхав з ввімкненим ближнім світлом фар із швидкістю близько 90 км на годину.



Сам же водій повідомив, що в районі повороту на шахту №9 помітив, що йому назустріч десь за 80 метрів наближається автомобіль, який їхав прямо без включеного покажчика повороту, і коли вони майже порівнялися, ця автівка розпочала поворот наліво. Він намагався уникнути зіткнення, повернувши кермо вправо, але зіткнення все ж відбулося. Зменшити швидкість він не встиг, оскільки автомобіль, що їхав йому на зустріч змінив рух раптово.



Також під час досудового слідства було проведено кілька слідчих експериментів та експертиз, які доказують винуватість обвинуваченої.



В судовому засіданні потерпілі заявили до обвинуваченої цивільний позов про відшкодування завданої кожному з них майнової та моральної шкоди.



Слідство та судові засідання тривали 3 роки і ось 7-го вересня Нововолинський міський суд, розглянувши усі матеріали справи, виніс остаточне рішення.



Суд визнав водійку винною у вчиненні ДТП та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 8 500 гривень без позбавлення права керувати транспортними засобами.



Цивільний позов потерпілих задовольнив частково. Так, одній із постраждалих винуватиця ДТП має відшкодувати 178 тисяч 138 гривень майнової шкоди та 20 тисяч моральної шкоди, а двом іншим – по 33 тисячі 900 гривень майнової та по 10 тисяч гривень моральної шкоди.



Окрім цього, жінці доведеться компенсувати усім потерпілим по 2 тисячі гривень витрат на правову допомогу, а також сплатити в дохід держави майже 5,5 тисяч гривень за проведення експертиз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівниця ТзОВ «Хан-Електробау Україна», яка 23-го вересня 2017-го року неподалік села Литовеж спричинила ДТП з чотирма постраждалими, заплатить 8,5 тисяч гривень штрафу та відшкодує кожному травмованому матеріальну і моральну шкоду, завдану аварією, на загальну суму 285 тисяч 938 гривень. Саме таким був вирок Нововолинського міського суду.Так, 23-го вересня 2017 року близько 20-ї години поблизу села Литовеж зіткнулися «черевик» та мікроавтобус, який віз пасажирів зі Львова. Перше авто виїжджало на головну дорогу від шахти №9 і не надало перевагу мікроавтобусу. Від бокового удару бус перекинувся, - пише Буг Щоб дістати людей рятувальникам довелося зрізати дах. Одну з пасажирок дістали через багажник. Тоді з місця ДТП госпіталізували чотирьох людей. Кожен з них зазнав травм і тілесних ушкоджень різного ступеню важкості.Так, окрім гематом, в одного з потерпілих був закритий відламковий перелом нижньої третини правого плеча зі зміщенням, в іншої – подвійний перелом правого стегна зі зміщенням, а в третього постраждалого – закритий перелом правої ключиці зі зміщенням.Дії жінки, яка є уродженкою села Ватинець Горохівського району, кваліфіковані за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.В судовому засіданні обвинувачена заперечила свою вину у вчиненні ДТП. Розповіла, що тоді їхала за кермом автомобіля Рeugeot Ехрегt з Нововолинська в напрямку Львова на шахту №9 за чоловіком.Перед поворотом на шахту включила заздалегідь покажчик повороту ліворуч, прижалася до «осьової» лінії дороги, зупинилася перед поворотом, оскільки їй назустріч їхали інші транспортні засоби із ввімкнутим світлом фар, щоб їх пропустити і саме в цей момент й відбувся удар, внаслідок чого вона втратила свідомість, й отямилася вже в лікарні.Однак, в потерпілих, які тоді їхали в мікроавтобусі, була інша версія подій того злощасного вечора.Так, за їх словами, разом з водієм в авто було шість чоловік. Водій безпосередньо перед ударом ні з ким не розмовляв і не відволікався від водіння. Їхав з ввімкненим ближнім світлом фар із швидкістю близько 90 км на годину.Сам же водій повідомив, що в районі повороту на шахту №9 помітив, що йому назустріч десь за 80 метрів наближається автомобіль, який їхав прямо без включеного покажчика повороту, і коли вони майже порівнялися, ця автівка розпочала поворот наліво. Він намагався уникнути зіткнення, повернувши кермо вправо, але зіткнення все ж відбулося. Зменшити швидкість він не встиг, оскільки автомобіль, що їхав йому на зустріч змінив рух раптово.Також під час досудового слідства було проведено кілька слідчих експериментів та експертиз, які доказують винуватість обвинуваченої.В судовому засіданні потерпілі заявили до обвинуваченої цивільний позов про відшкодування завданої кожному з них майнової та моральної шкоди.Слідство та судові засідання тривали 3 роки і ось 7-го вересня Нововолинський міський суд, розглянувши усі матеріали справи, виніс остаточне рішення.Суд визнав водійку винною у вчиненні ДТП та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 8 500 гривень без позбавлення права керувати транспортними засобами.Цивільний позов потерпілих задовольнив частково. Так, одній із постраждалих винуватиця ДТП має відшкодувати 178 тисяч 138 гривень майнової шкоди та 20 тисяч моральної шкоди, а двом іншим – по 33 тисячі 900 гривень майнової та по 10 тисяч гривень моральної шкоди.Окрім цього, жінці доведеться компенсувати усім потерпілим по 2 тисячі гривень витрат на правову допомогу, а також сплатити в дохід держави майже 5,5 тисяч гривень за проведення експертиз.

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