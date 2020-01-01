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Відомо, у яких навчальних закладах Волині виявили коронавірус протягом останньої доби

Відомо, у яких навчальних закладах Волині виявили коронавірус протягом останньої доби
Всього з початку нового навчального року на коронавірус у Волинській області захворіло 13 учнів та 28 працівників ЗОШ.

Про стан захворюваності серед учнів та працівників шкіл за добу 16 вересня повідомили на сторінці лабораторного центру.

Так, протягом останньої доби коронавірусну інфекцію діагностували у 6 учнів та 6 осіб з числа персоналу шкіл.

Зокрема, за останню добу випадки захворювань зареєстрували в одній із шкіл міста Володимира — Волинського, Луцькій гімназії №4, Волинському обласному науковому ліцеї та обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

В рамках епіднагляду інформація по кожному випадку захворювань учнів чи персоналу шкіл надається дирекції закладів та відділам освіти для вжиття обмежувальних протиепідемічних заходів.

До слова, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» здійснює щоденний епідеміологічний нагляд за захворюваністю на COVID-19 серед учнів та працівників загальноосвітніх навчальних закладів з метою своєчасного запровадження профілактичних та протиепідемічних заходів.

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Теги: карантин, коронавірус, Волинь, школа, діти, хвороба
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