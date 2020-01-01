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Кабмін змінив критерії до введення «червоних» і «помаранчевих» зон

Кабмін змінив критерії до введення «червоних» і «помаранчевих» зон
Кабінет міністрів України змінив умови поділу регіонів на зони карантину, а також правила для кожної із зон. 

Таке рішення 16 вересня ухвалив Кабмін, - пише ТСН.

Тепер регіони підключили до визначення "червоних" зон: рішення ухвалюватимуть спільно державна та регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це тепер буде за таких умов: завантаженість понад 75% ліжок у лікарнях протягом 5 днів поспіль, перевищення середнього рівня захворюваності випадків на 100 тисяч населення за 15 днів у понад п'ять разів.

Посилення карантину в "червоних зонах" також визначатиметься спільним рішенням державної та регіональної комісій з питань ТЕБ та НС. "Це може бути одномоментне закриття всіх сфер або поступове обмеження певних сфер, які в конкретному регіоні призводить до спалахів хвороби", - заявив голова МОЗ Максим Степанов.

Окрім цього, зміни торкнулися й обмежень у кожній з зон.

- У зеленій, жовтій і помаранчевій зонах правила проведення культурних подій стали однаковими. Їх можна влаштовувати із дотриманням правила: не більше однієї людини на п'ять квадратних метрів. Дозволена робота кінотеатрів і установ культури із заповненням не більше 50% в кожному окремому залі. Відповідальність за дотримання фізичної дистанції несе організатор. Заборону на проведення концертів зняли.

- У помаранчевої зоні на вході в усі установи, куди приходять відвідувачі, необхідно на вході буде вказати площу приміщення, а також кількість людей, які можуть бути всередині. 

- У помаранчевої зоні зняли обмеження з роботи транспорту. Можна перевозити людей відповідно до кількості посадкових місць.

- У разі, якщо більше 50% класів або груп школи чи дитсадка пішли на самоізоляцію, увесь заклад закриватиметься на карантин.

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Теги: коронавірус, зони, критерії, Кабмін
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