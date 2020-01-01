Кабмін змінив критерії до введення «червоних» і «помаранчевих» зон





Таке рішення 16 вересня ухвалив Кабмін, - пише



Тепер регіони підключили до визначення "червоних" зон: рішення ухвалюватимуть спільно державна та регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це тепер буде за таких умов: завантаженість понад 75% ліжок у лікарнях протягом 5 днів поспіль, перевищення середнього рівня захворюваності випадків на 100 тисяч населення за 15 днів у понад п'ять разів.



Посилення карантину в "червоних зонах" також визначатиметься спільним рішенням державної та регіональної комісій з питань ТЕБ та НС. "Це може бути одномоментне закриття всіх сфер або поступове обмеження певних сфер, які в конкретному регіоні призводить до спалахів хвороби", - заявив голова МОЗ Максим Степанов.



Окрім цього, зміни торкнулися й обмежень у кожній з зон.



- У зеленій, жовтій і помаранчевій зонах правила проведення культурних подій стали однаковими. Їх можна влаштовувати із дотриманням правила: не більше однієї людини на п'ять квадратних метрів. Дозволена робота кінотеатрів і установ культури із заповненням не більше 50% в кожному окремому залі. Відповідальність за дотримання фізичної дистанції несе організатор. Заборону на проведення концертів зняли.



- У помаранчевої зоні на вході в усі установи, куди приходять відвідувачі, необхідно на вході буде вказати площу приміщення, а також кількість людей, які можуть бути всередині.



- У помаранчевої зоні зняли обмеження з роботи транспорту. Можна перевозити людей відповідно до кількості посадкових місць.



- У разі, якщо більше 50% класів або груп школи чи дитсадка пішли на самоізоляцію, увесь заклад закриватиметься на карантин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України змінив умови поділу регіонів на зони карантину, а також правила для кожної із зон.Таке рішення 16 вересня ухвалив Кабмін, - пише ТСН. Тепер регіони підключили до визначення "червоних" зон: рішення ухвалюватимуть спільно державна та регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це тепер буде за таких умов: завантаженість понад 75% ліжок у лікарнях протягом 5 днів поспіль, перевищення середнього рівня захворюваності випадків на 100 тисяч населення за 15 днів у понад п'ять разів.Посилення карантину в "червоних зонах" також визначатиметься спільним рішенням державної та регіональної комісій з питань ТЕБ та НС. "Це може бути одномоментне закриття всіх сфер або поступове обмеження певних сфер, які в конкретному регіоні призводить до спалахів хвороби", - заявив голова МОЗ Максим Степанов.Окрім цього, зміни торкнулися й обмежень у кожній з зон.- У зеленій, жовтій і помаранчевій зонах правила проведення культурних подій стали однаковими. Їх можна влаштовувати із дотриманням правила: не більше однієї людини на п'ять квадратних метрів. Дозволена робота кінотеатрів і установ культури із заповненням не більше 50% в кожному окремому залі. Відповідальність за дотримання фізичної дистанції несе організатор. Заборону на проведення концертів зняли.- У помаранчевої зоні на вході в усі установи, куди приходять відвідувачі, необхідно на вході буде вказати площу приміщення, а також кількість людей, які можуть бути всередині.- У помаранчевої зоні зняли обмеження з роботи транспорту. Можна перевозити людей відповідно до кількості посадкових місць.- У разі, якщо більше 50% класів або груп школи чи дитсадка пішли на самоізоляцію, увесь заклад закриватиметься на карантин.

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