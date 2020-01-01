Закрили пункт пропуску «Нові Яриловичі», на якому зібралися хасиди
Сьогодні, 15:50
Кабінет Міністрів України підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області «Нові Яриловичі».
За відповідне рішення проголосували сьогодні, 16 вересня, під час засідання уряду, - інформує Держприкордонслужба України.
Такі обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, наразі там перебувають паломники-хасиди, які не полишають спроб потрапити в Україну. Люди забезпечені продуктами харчування та медикаментами.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинські прикордонники не пропустили пів сотні хасидів, які намагалися прорватися в Україну. ВІДЕО. ФОТО
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За відповідне рішення проголосували сьогодні, 16 вересня, під час засідання уряду, - інформує Держприкордонслужба України.
Такі обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, наразі там перебувають паломники-хасиди, які не полишають спроб потрапити в Україну. Люди забезпечені продуктами харчування та медикаментами.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинські прикордонники не пропустили пів сотні хасидів, які намагалися прорватися в Україну. ВІДЕО. ФОТО
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