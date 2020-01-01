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Закрили пункт пропуску «Нові Яриловичі», на якому зібралися хасиди

Закрили пункт пропуску «Нові Яриловичі», на якому зібралися хасиди
Кабінет Міністрів України підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області «Нові Яриловичі».

За відповідне рішення проголосували сьогодні, 16 вересня, під час засідання уряду, - інформує Держприкордонслужба України.

Такі обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, наразі там перебувають паломники-хасиди, які не полишають спроб потрапити в Україну. Люди забезпечені продуктами харчування та медикаментами.

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Теги: хасиди, закриття, пункт пропуск
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