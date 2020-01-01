У районі на Волині «на гарячому» спіймали дачного злодія





Чоловік пошкодив замок дверей та викрав із дачної будівлі садовий інвентар та електротовари на понад 2 тис. грн. Викрадені речі правоохоронці вилучили, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Слід відзначити, що правопорушник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності.



За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Слідство обґрунтовано підозрює волинянина у вчиненні щонайменше ще чотирьох аналогічних крадіжок. Досудове розслідування триває.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 15 вересня, співробітники поліції Іваничівського відділення поліції «на гарячому» заскочили 33-річного жителя Нововолинська.Чоловік пошкодив замок дверей та викрав із дачної будівлі садовий інвентар та електротовари на понад 2 тис. грн. Викрадені речі правоохоронці вилучили, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Слід відзначити, що правопорушник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності.За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Слідство обґрунтовано підозрює волинянина у вчиненні щонайменше ще чотирьох аналогічних крадіжок. Досудове розслідування триває.

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