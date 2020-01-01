вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У районі на Волині «на гарячому» спіймали дачного злодія

У районі на Волині «на гарячому» спіймали дачного злодія
Учора, 15 вересня, співробітники поліції Іваничівського відділення поліції «на гарячому» заскочили 33-річного жителя Нововолинська.

Чоловік пошкодив замок дверей та викрав із дачної будівлі садовий інвентар та електротовари на понад 2 тис. грн. Викрадені речі правоохоронці вилучили, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Слід відзначити, що правопорушник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Слідство обґрунтовано підозрює волинянина у вчиненні щонайменше ще чотирьох аналогічних крадіжок. Досудове розслідування триває.

Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Іваничівский район, дачні будинки, злодій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ТРЦ «ПортCity» запрошує лучан на виставку художниці*
Сьогодні, 16:19
Двоє хлопців на Волині змушували 11-річну дитину виносити з дому гроші і коштовності, їх судитимуть
Сьогодні, 16:10
У районі на Волині «на гарячому» спіймали дачного злодія
Сьогодні, 16:00
Закрили пункт пропуску «Нові Яриловичі», на якому зібралися хасиди
Сьогодні, 15:50
Кабмін змінив критерії до введення «червоних» і «помаранчевих» зон
Сьогодні, 15:31
Схожі новини
На Волині поліція затримала п'яного депутата за кермом мотоцикла На Волині поліція затримала п'яного депутата за кермом мотоцикла
10 вересень, 16:45
Крадене продавав за зниженими цінами: на Волині затримали серійного злодія Крадене продавав за зниженими цінами: на Волині затримали серійного злодія
08 вересень, 19:15
В одному із гіпермаркетів Луцька чоловік обікрав жінку В одному із гіпермаркетів Луцька чоловік обікрав жінку
07 вересень, 15:57
На викрадені гроші купив старенький ВАЗ: у Луцькому районі впіймали неповнолітнього злодія На викрадені гроші купив старенький ВАЗ: у Луцькому районі впіймали неповнолітнього злодія
04 вересень, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Сході загинув боєць волинської бригади внаслідок підриву на гранаті
Сьогодні, 17:20
 0
На Львівщині – масштабна ДТП: зіткнулися 6 автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 17:03
 0
У двох районах на Волині пройдуть навчання тероборони
Сьогодні, 16:49
 0
Відомо, хто може стати першим заступником Погуляйка
Сьогодні, 16:42
 0
Патріарх Філарет одужав від коронавірусу
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8