Двоє хлопців на Волині змушували 11-річну дитину виносити з дому гроші і коштовності, їх судитимуть

У Ковелі судитимуть молодиків, які вимаганням примусили 11-річну дитину винести з хати понад 20 тисяч гривень. Обвинувальний акт вже скерували до суду.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Зауважують, що 21-річний молодик, дізнавшись інформацію, яку 11-річний хлопчик хотів приховати від батьків,Таким чиному упродовж березня-червня 2020 року він 13 разів примушував шестикласника виносити з дому і віддавати йому гроші та ювелірні прикраси.Якось зловмисник залучив до вимагання ще свого на рік молодшого друга – того разу хлопчик віддав їм кожному по 100 доларів США.Злочинними діями молодиків, яких очікує лава підсудних, потерпілому – батькові школяра – завдано майнової шкоди на майже 22 тис. гривень.Зауважимо, що за вчинення таких злочинів санкцією ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.