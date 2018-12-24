Двоє хлопців на Волині змушували 11-річну дитину виносити з дому гроші і коштовності, їх судитимуть
Сьогодні, 16:10
У Ковелі судитимуть молодиків, які вимаганням примусили 11-річну дитину винести з хати понад 20 тисяч гривень. Обвинувальний акт вже скерували до суду.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Зауважують, що 21-річний молодик, дізнавшись інформацію, яку 11-річний хлопчик хотів приховати від батьків, почав вимагати з дитини плату за своє мовчання.
Таким чиному упродовж березня-червня 2020 року він 13 разів примушував шестикласника виносити з дому і віддавати йому гроші та ювелірні прикраси.
Якось зловмисник залучив до вимагання ще свого на рік молодшого друга – того разу хлопчик віддав їм кожному по 100 доларів США.
Злочинними діями молодиків, яких очікує лава підсудних, потерпілому – батькові школяра – завдано майнової шкоди на майже 22 тис. гривень.
Зауважимо, що за вчинення таких злочинів санкцією ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Зауважують, що 21-річний молодик, дізнавшись інформацію, яку 11-річний хлопчик хотів приховати від батьків, почав вимагати з дитини плату за своє мовчання.
Таким чиному упродовж березня-червня 2020 року він 13 разів примушував шестикласника виносити з дому і віддавати йому гроші та ювелірні прикраси.
Якось зловмисник залучив до вимагання ще свого на рік молодшого друга – того разу хлопчик віддав їм кожному по 100 доларів США.
Злочинними діями молодиків, яких очікує лава підсудних, потерпілому – батькові школяра – завдано майнової шкоди на майже 22 тис. гривень.
Зауважимо, що за вчинення таких злочинів санкцією ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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