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Двоє хлопців на Волині змушували 11-річну дитину виносити з дому гроші і коштовності, їх судитимуть

Двоє хлопців на Волині змушували 11-річну дитину виносити з дому гроші і коштовності, їх судитимуть
У Ковелі судитимуть молодиків, які вимаганням примусили 11-річну дитину винести з хати понад 20 тисяч гривень. Обвинувальний акт вже скерували до суду.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Зауважують, що 21-річний молодик, дізнавшись інформацію, яку 11-річний хлопчик хотів приховати від батьків, почав вимагати з дитини плату за своє мовчання.

Таким чиному упродовж березня-червня 2020 року він 13 разів примушував шестикласника виносити з дому і віддавати йому гроші та ювелірні прикраси.

Якось зловмисник залучив до вимагання ще свого на рік молодшого друга – того разу хлопчик віддав їм кожному по 100 доларів США.

Злочинними діями молодиків, яких очікує лава підсудних, потерпілому – батькові школяра – завдано майнової шкоди на майже 22 тис. гривень.

Зауважимо, що за вчинення таких злочинів санкцією ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Теги: дитина, Ковель, вимагання, суд, прокуратура
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