Патріарх Філарет одужав від коронавірусу
Сьогодні, 16:40
Патріарх Православної церкви України Філарет одужав від COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Київської патріархії.
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Зазначається, що він отримав негативний результат тесту на коронавірус. Наразі Філарет почуває себе добре, його виписали з лікарні і перебуває у своїй резиденції в Київській патріархії.
"Найближчим часом Святійший Патріарх Філарет продовжить трудитись на благо Церкви, виконуватиме своє служіння Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату та буде звершувати богослужіння", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що митрополит Луцький і Волинський Михаїл захворів на коронавірус і наразі перебуває на лікуванні у Боголюбах.
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Про це повідомляє пресслужба Київської патріархії.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Патріарх Філарет захворів на коронавірус
Зазначається, що він отримав негативний результат тесту на коронавірус. Наразі Філарет почуває себе добре, його виписали з лікарні і перебуває у своїй резиденції в Київській патріархії.
"Найближчим часом Святійший Патріарх Філарет продовжить трудитись на благо Церкви, виконуватиме своє служіння Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату та буде звершувати богослужіння", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що митрополит Луцький і Волинський Михаїл захворів на коронавірус і наразі перебуває на лікуванні у Боголюбах.
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