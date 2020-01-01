Патріарх Філарет одужав від коронавірусу





Про це повідомляє пресслужба Київської патріархії.



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Зазначається, що він отримав негативний результат тесту на коронавірус. Наразі Філарет почуває себе добре, його виписали з лікарні і перебуває у своїй резиденції в Київській патріархії.



"Найближчим часом Святійший Патріарх Філарет продовжить трудитись на благо Церкви, виконуватиме своє служіння Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату та буде звершувати богослужіння", - йдеться у повідомлені.



Нагадаємо, що митрополит Луцький і Волинський

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