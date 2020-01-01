вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Патріарх Філарет одужав від коронавірусу

Патріарх Філарет одужав від коронавірусу
Патріарх Православної церкви України Філарет одужав від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської патріархії.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Патріарх Філарет захворів на коронавірус

Зазначається, що він отримав негативний результат тесту на коронавірус. Наразі Філарет почуває себе добре, його виписали з лікарні і перебуває у своїй резиденції в Київській патріархії.

"Найближчим часом Святійший Патріарх Філарет продовжить трудитись на благо Церкви, виконуватиме своє служіння Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату та буде звершувати богослужіння", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що митрополит Луцький і Волинський Михаїл захворів на коронавірус і наразі перебуває на лікуванні у Боголюбах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Філарет, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У двох районах на Волині пройдуть навчання тероборони
Сьогодні, 16:49
Відомо, хто може стати першим заступником Погуляйка
Сьогодні, 16:42
Патріарх Філарет одужав від коронавірусу
Сьогодні, 16:40
На Волині жінка захворіла на небезпечну недугу через укус кліща
Сьогодні, 16:30
ТРЦ «ПортCity» запрошує лучан на виставку художниці*
Сьогодні, 16:19
Схожі новини
Патріарх Філарет захворів на коронавірус Патріарх Філарет захворів на коронавірус
04 вересень, 16:23
Кабмін змінив критерії до введення «червоних» і «помаранчевих» зон Кабмін змінив критерії до введення «червоних» і «помаранчевих» зон
Сьогодні, 15:31
Відомо, у яких навчальних закладах Волині виявили коронавірус протягом останньої доби Відомо, у яких навчальних закладах Волині виявили коронавірус протягом останньої доби
Сьогодні, 15:25
Чоловік, що помер від ускладнень коронавірусу у Луцьку, мав важкі супутні хвороби Чоловік, що помер від ускладнень коронавірусу у Луцьку, мав важкі супутні хвороби
Сьогодні, 14:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Сході загинув боєць волинської бригади внаслідок підриву на гранаті
Сьогодні, 17:20
 0
На Львівщині – масштабна ДТП: зіткнулися 6 автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 17:03
 0
У двох районах на Волині пройдуть навчання тероборони
Сьогодні, 16:49
 0
Відомо, хто може стати першим заступником Погуляйка
Сьогодні, 16:42
 0
Патріарх Філарет одужав від коронавірусу
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8